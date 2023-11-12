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Панин оскандалился сравнением Украины и РФ и заявил про "один народ"

Анна Подгорная
12 ноября 2023, 12:28
Алексей Панин намекнул, что не видит разницы между жителями страны-оккупанта, которые ему неприятны, и украинцами.
Алексей Панин
Алексей Панин сравнил украинцев с русскими / коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexey.panin.79

Российский актер Алексей Панин в стране-оккупанте объявлен в розыск за осуждение войны в Украине, которое там расценили, как оправдание терроризма. Последние два года он открыто говорил про поддержку нашей стране.

Однако после переезда в США Панин изменил риторику. Он не отрицает, что страна на болотах в его глазах давно не выглядит пригодной для жизни. Однако в эту категорию он внес и Украину.

В интервью для YouTube-канала "Иммиграция в США" актер повторил пропагандистский нарратив про "один народ", и отметил, что не хотел бы жить ни в рф, ни в Украине, так как в обеих странах "одинаковые [фекалии - неценз.]".

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"Я в России жить не хочу ни с Путиным, ни без Путина. Потому что я не верю в то, что русский мозг, русского человека, как-то так при моей жизни поменяется, что вдруг я проснусь в стране, в которой мне приятно находится. Я уверен, что и в Америке есть люди, которые будут мне неприятны. Но процентное соотношение разное. В России мне меньше всего приятно. Да и в Украине я жить бы не стал... В чем-то мы один народ, в чем-то не один", - заявил Панин.

Он также подчеркнул, что разницу между нашей страной и оккупантами не замечает, по крайней мере в том, что касается людей: "Я объездил всю Украину вдоль и поперек. Там такие же, как и у нас. Простите, но в городе Конотопе ты увидишь такие же [фекалии - неценз.], которые ты увидишь в любом российском городе".

Ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.

Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.

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