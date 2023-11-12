Панин оскандалился сравнением Украины и РФ и заявил про "один народ"

Российский актер Алексей Панин в стране-оккупанте объявлен в розыск за осуждение войны в Украине, которое там расценили, как оправдание терроризма. Последние два года он открыто говорил про поддержку нашей стране.
Однако после переезда в США Панин изменил риторику. Он не отрицает, что страна на болотах в его глазах давно не выглядит пригодной для жизни. Однако в эту категорию он внес и Украину.
В интервью для YouTube-канала "Иммиграция в США" актер повторил пропагандистский нарратив про "один народ", и отметил, что не хотел бы жить ни в рф, ни в Украине, так как в обеих странах "одинаковые [фекалии - неценз.]".
"Я в России жить не хочу ни с Путиным, ни без Путина. Потому что я не верю в то, что русский мозг, русского человека, как-то так при моей жизни поменяется, что вдруг я проснусь в стране, в которой мне приятно находится. Я уверен, что и в Америке есть люди, которые будут мне неприятны. Но процентное соотношение разное. В России мне меньше всего приятно. Да и в Украине я жить бы не стал... В чем-то мы один народ, в чем-то не один", - заявил Панин.
Он также подчеркнул, что разницу между нашей страной и оккупантами не замечает, по крайней мере в том, что касается людей: "Я объездил всю Украину вдоль и поперек. Там такие же, как и у нас. Простите, но в городе Конотопе ты увидишь такие же [фекалии - неценз.], которые ты увидишь в любом российском городе".
Ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.
Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.
Другие новости про Алексея Панина:
- Хотел беспредела и грязи: Панин опубликовал личную переписку с Киркоровым
- "Ягодицы показать, что ли": Алексей Панин на коленях пополз к российской границе
- Алексея Панина задержали из-за пьяного дебоша в Эстонии