Падалко рассказала, как война повлияла на выбор профессии ее 17-летнего сына

Ведущая ТСН и 1+1 Марафон Маричка Падалко рассказала, в какой вуз поступил ее сын Михаил, среди каких профессий выбирал и как на это повлияла война.

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Маричка Падалко новости - где будет учиться сын Марички Падалко / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба, instagram.com/marichkapadalko

17-летний сын Марички Падалко Михаил в этом году окончил школу и уже выбрал вуз, в котором хочет получать высшее образование. Ведущая рассказала, что еще два года назад они с мужем были уверены, что Михаил выберет гуманитарные науки, ведь он интересовался историей и политологией, неоднократно был призером Олимпиад по истории Украины. Но впоследствии, хорошо обдумав ситуацию в стране и дальнейшее будущее, все вместе решили, что необходимо получить основательное базовое образование.

"Последний год Михаил очень основательно занимался математикой, сделал на нее основной упор, как на такую базовую дисциплину, знания которой в будущем помогут менять профессию в соответствии с потребностями. Его заинтересовала новая специальность, которая появилась в Киево-Могилянской академии в этом году - Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника", - рассказывает ведущая сайту 1+1.

По словам ведущей, Михаил хочет овладеть знаниями, которые помогут ему быть максимально полезным для защиты Украины в будущем. Также, ведущая рассказала, что это была приоритетная специальность, но не единственная. Сын также поступил на бюджет в другой ВУЗ, но, в конце концов, выбрал именно КМА.

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"Его давно интересовало студенческое сообщество в Киево-Могилянской академии, потому что многие его друзья, с которыми он провел последний год на различных общественных акциях, на разборе завалов и на митингах в поддержку пленных, там много выходцев именно из Киево-Могилянской академии", - говорит Падалко.

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