"Открыла дверь, получила удар в лицо": к Наталье Могилевской ворвались грабители

Знаменитость призналась, что от возможной трагедии ее спасла чистая случайность.

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Наталья Могилевская рассказала, как пережила ограбление в 90-ых / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская не понаслышке знает цену популярности. На нападки хейтеров она реагирует спокойно, ведь точно знает, что это - не худшее, что может с ней случиться.

В интервью Дмитрию Гордону артистка рассказала, что стала жертвой нападения - грабители ворвались в ее дом, избили и закрыли на балконе. Это произошло в 1998 году, аккурат после ее победы на "Славянском базаре".

Преступники охотились за денежной премией Могилевской, победа которой широко освещалась в прессе. Наталье удалось спастись лишь по счастливой случайности.

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"Меня спасло то, что я разговаривала с мамой по телефону в этот момент. Я была в квартире. Открыла дверь, получила удар в лицо. Он меня потянул, и я оказалась за секунду на балконе. Но я разговаривала по телефону, и остальные, с кем он был, подумали, что я не одна дома, они сбежали и его оставили", - рассказала певица.

Примечательно, что на момент ограбления у Натальи Могилевской не было денежного приза от организаторов "Славянского базара" - 6000 долларов выигрыша ей не отдавали много лет. Артистка признается, что кругленькую сумму она получила уже сформировавшейся артисткой без острой нужды в средствах.

Ранее блогер раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа. Беспалов утверждает, что NK нашла нового фаворита, но не спешит завершать брак с музыкальным продюсером.

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