"Открыла дверь, получила удар в лицо": к Наталье Могилевской ворвались грабители

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская не понаслышке знает цену популярности. На нападки хейтеров она реагирует спокойно, ведь точно знает, что это - не худшее, что может с ней случиться.
В интервью Дмитрию Гордону артистка рассказала, что стала жертвой нападения - грабители ворвались в ее дом, избили и закрыли на балконе. Это произошло в 1998 году, аккурат после ее победы на "Славянском базаре".
Преступники охотились за денежной премией Могилевской, победа которой широко освещалась в прессе. Наталье удалось спастись лишь по счастливой случайности.
"Меня спасло то, что я разговаривала с мамой по телефону в этот момент. Я была в квартире. Открыла дверь, получила удар в лицо. Он меня потянул, и я оказалась за секунду на балконе. Но я разговаривала по телефону, и остальные, с кем он был, подумали, что я не одна дома, они сбежали и его оставили", - рассказала певица.
Примечательно, что на момент ограбления у Натальи Могилевской не было денежного приза от организаторов "Славянского базара" - 6000 долларов выигрыша ей не отдавали много лет. Артистка признается, что кругленькую сумму она получила уже сформировавшейся артисткой без острой нужды в средствах.
Ранее блогер раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа. Беспалов утверждает, что NK нашла нового фаворита, но не спешит завершать брак с музыкальным продюсером.
Также украинский шоумен-воин Даниэль Салем показал впечатляющую татуировку на спине, которую он сделал чтобы увековечить свою преданность "украинской ДНК", которая течет в его жилах.
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