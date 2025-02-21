Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Откроет новые возможности": в Украине могут заблокировать российскую музыку

Элина Чигис
21 февраля 2025, 13:36
92
Петиция уже собрала необходимое количество подписей.
Блокированию русскоязычной музыки в Украине
Блокирование русскоязычной музыки в Украине / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Вы узнаете:

  • Петиция по запрету русскоязычной музыки набрала необходимые подписи
  • Чем опасно прослушивание песен российских исполнителей

В Украине электронная петиция в Кабинет Министров по блокированию русскоязычной музыки на стриминговых сервисах, таких как Apple Music и Spotify, набрала необходимые 25 тысяч подписей. Это означает, что правительство обязано рассмотреть этот вопрос в течение трех месяцев.

Сбор подписей прошел рекордно быстро – необходимое количество голосов было достигнуто всего за 4 дня. Состояние петиции можно проверить на официальном сайте Кабинета министров Украины.

видео дня

Автор обращения Александр Леоненко отмечает, что русскоязычный контент является не только культурным аспектом, но и вопросом национальной безопасности. Он считает, что прослушивание таких песен приносит прибыль артистам, а соответственно и налоговые отчисления в бюджет страны-агрессора.

Также отмечено, что ограничение русскоязычного контента будет способствовать развитию украиноязычной музыки

"Запрет на песни на русском языке не ограничит свободу выбора граждан, поскольку украинцы смогут наслаждаться большим количеством музыки, исполненной на других языках. Это также откроет новые возможности для популяризации музыки других народов", – заявил Леоненко.

Украинцы поддержали запрет русской музыки
Украинцы поддержали запрет русской музыки / фото: скрин t.me/glavredinfo

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

Вас может заинтересовать:

Что известно о Кабинете Министров Украины?

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кабмин петиция новости Украины новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Фактчекинг: правдивы ли заявления Трампа о помощи от США на $350 миллиардов

Фактчекинг: правдивы ли заявления Трампа о помощи от США на $350 миллиардов

15:00Аналитика
"Путин дойдет до Львова": Сотник сказал, на что Украине никогда нельзя соглашаться

"Путин дойдет до Львова": Сотник сказал, на что Украине никогда нельзя соглашаться

12:42Украина
"Кремль разворачивает масштабную войну": ЦПД раскрыл опасные сценарии

"Кремль разворачивает масштабную войну": ЦПД раскрыл опасные сценарии

11:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Самая высокая цена за 10 лет: в Украине рекордно подорожал популярный продукт

Самая высокая цена за 10 лет: в Украине рекордно подорожал популярный продукт

Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

Последние новости

15:00

Фактчекинг: правдивы ли заявления Трампа о помощи от США на $350 миллиардов

14:42

Гимнастка Анна Ризатдинова воплотила мечту девочки, папа которой погиб, защищая Украину

14:41

Мясопустная суббота: что категорически нельзя делать 22 февраля

14:29

Одним "кликом": эксперт предостерег, как США могут остановить ВСУ на поле боя

14:26

"Страшно" красивая мисс "ДНР" получила награду за поддержку оккупантов

Индексация пенсий, дешевые лекарства и аннулирование медицинских деклараций: что меняется для украинцев с 1 мартаИндексация пенсий, дешевые лекарства и аннулирование медицинских деклараций: что меняется для украинцев с 1 марта
14:18

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с грабителем банка за 19 секунд

13:36

"Откроет новые возможности": в Украине могут заблокировать российскую музыку

13:14

Вывод войск из Украины: эксперт назвал сценарий, как поставить РФ на растяжку

13:05

Где спрятаны перчатки: только люди с высоким IQ найдут разгадку за 11 секунд

Реклама
12:44

"Весна нам уже подмигивает": синоптик назвала точную дату потепления в Украине

12:42

"Путин дойдет до Львова": Сотник сказал, на что Украине никогда нельзя соглашатьсяВидео

12:39

"Неприятный тип": звезды сериала Парочка следователей прокомментировали свои роли

12:39

"Подружился" с Путиным: спецпредставитель Трампа рассказал о визите в Москву

12:04

Украинский ведущий высказался о военной службе Игоря Ласточкина - детали

11:55

Рианна и ее муж готовятся к появлению третьего ребенка

11:52

Некоторым пенсионерам Украины заблокируют выплаты: кто теряет право на пенсию

11:28

Как вернуть к жизни увядшие розы – оживляем цветы в домашних условиях

11:27

"Кремль разворачивает масштабную войну": ЦПД раскрыл опасные сценарии

11:23

У Трампа удалили все проукраинские упоминания в заявлении G7 - NYT

11:14

Будет мощный ветер и 18-градусный мороз: Украину атакует холодина

Реклама
10:43

Китайский гороскоп на завтра 22 февраля: Тиграм - угроза, Лошадям - гнев

10:23

Вместо дорогого лосося: 5 доступных продуктов с высоким содержанием Омега-3

10:22

"Нет аппетита": в США высказались о продолжении военной помощи Украине

09:45

РФ готовится объявить о "победе" в войне до 24 февраля: в ГУР сделали заявление

09:33

"Боюсь выкашлять внутренние органы": Наталья Могилевская тяжело заболела

09:33

Трамп рассердился на Зеленского: Вашингтон и Киев готовят новое соглашение - Axios

09:30

Макрон заявил об опасности капитуляции Украины: "Нельзя допустить прекращения огня"

09:28

Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

09:01

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

08:36

Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели – депутат ЕП

08:10

Тотальный шторм: что придумала РФ к 24 февралямнение

08:07

В ФБР - новый глава: чем "прославился" Кэш Пател и что говорил об Украине

06:59

ВСУ продвинулись под Покровском: в ISW раскрыли ситуацию на фронте

06:10

Что привело Трампа к состоянию несдерживаемого словесного поноса?мнение

05:30

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

05:05

Что такое "циганський піт": лишь единицы правильно объяснят фразуВидео

04:30

Переговоры с Россией: Загородний назвал главные козыри УкраиныВидео

03:37

Знают единицы: названы 4 проверенных признака того, что кот любит своего хозяина

03:30

Игнорировать нельзя: водителям рассказали о важных красных знаках на панели авто

02:30

"Страны Зеленского уже не было бы": вице-президент США выдал циничное заявлениеВидео

Реклама
01:56

Почему спидометр "врет" о скорости автомобиля: специалисты раскрыли секрет

01:30

Первый ангел Victoria's Secret с витилиго выходит замуж - подробности

00:32

Как заставить Россию стремиться к миру: Зеленский назвал ключевое условие

20 февраля, четверг
23:46

"Мы готовимся": в ОВА заявили, что враг планирует наступление в Запорожской области

23:45

Куда обращаться, если батареи не греют - быстрое решение проблемы

23:23

Николь Кидман стала жертвой злоумышленников - что произошло со звездой

22:56

Появилась обновленная версия соглашения о полезных ископаемых: что об этом известно

22:42

Над ВСУ нависла угроза: враг прибегает к опасной тактике на Курщине

22:21

"Импичмент Трампу": американцы массово выходят на митингиВидео

22:00

Давление США и переговоры с Келлогом: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять