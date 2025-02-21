"Откроет новые возможности": в Украине могут заблокировать российскую музыку

Петиция уже собрала необходимое количество подписей.

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Блокирование русскоязычной музыки в Украине / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Вы узнаете:

Петиция по запрету русскоязычной музыки набрала необходимые подписи

Чем опасно прослушивание песен российских исполнителей

В Украине электронная петиция в Кабинет Министров по блокированию русскоязычной музыки на стриминговых сервисах, таких как Apple Music и Spotify, набрала необходимые 25 тысяч подписей. Это означает, что правительство обязано рассмотреть этот вопрос в течение трех месяцев.

Сбор подписей прошел рекордно быстро – необходимое количество голосов было достигнуто всего за 4 дня. Состояние петиции можно проверить на официальном сайте Кабинета министров Украины.

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Автор обращения Александр Леоненко отмечает, что русскоязычный контент является не только культурным аспектом, но и вопросом национальной безопасности. Он считает, что прослушивание таких песен приносит прибыль артистам, а соответственно и налоговые отчисления в бюджет страны-агрессора.

Также отмечено, что ограничение русскоязычного контента будет способствовать развитию украиноязычной музыки

"Запрет на песни на русском языке не ограничит свободу выбора граждан, поскольку украинцы смогут наслаждаться большим количеством музыки, исполненной на других языках. Это также откроет новые возможности для популяризации музыки других народов", – заявил Леоненко.

Украинцы поддержали запрет русской музыки / фото: скрин t.me/glavredinfo

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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