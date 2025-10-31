"Отказывается встречаться": дочь экс-солистки "ВИА Гры" приняла решение

Ева Бушмина оставила дочь в Украине с отцом.

https://stars.glavred.info/otkazyvaetsya-vstrechatsya-doch-eks-solistki-via-gry-prinyala-reshenie-10711208.html Ссылка скопирована

Ева Бушмина рассказала о дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ева Бушмина

Вы узнаете:

Почему дочь Евы Бушминой не живет с матерью

Как певица общается с ребенком

Скандальная экс-участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина (настоящее имя — Яна Швец), которая сейчас живет во Франции, рассказала про отношения со своим ребенком. В Instagram певица рассказала, что ее дочь не всегда желает общаться с матерью.

Бушмина рассказала, что ее 12-летний ребенок живет с отцом в Украине, и она встречается с ней когда возвращается на родину. Артистка заявила, что ей было непросто оставить дочь, ведь из-за этого ее критиковали родственники и общество.

видео дня

Ева Бушмина беременна / фото: instagram.com, Ева Бушмина

"Сначала было очень сложно, больно. Давило общественное и семейное осуждение. А потом я поняла, что дала жизнь отдельному человеку, и он имеет право выбирать, с кем ему быть. Просто общество считает, что если ребенок живет с отцом, то мать плохая", — поделилась Ева.

Певица сообщила поклонникам, что с дочерью она старается видеться раз в месяц, но не всегда она горит желанием видеться с матерью.

Ева Бушмина с дочерью / фото: instagram.com, Ева Бушмина

"Мы проводим вместе каникулы. Если есть возможность, приезжаю в Киев хотя бы раз в месяц. Но бывает по-разному. Иногда дочь отказывается встречаться, потому что имеет свои планы с друзьями — и я это воспринимаю спокойно", — заявила Ева Бушмина.

Ева Бушмина — личная жизнь

Личная жизнь певицы Евы Бушминой была непубличной. В 2012 году она тайно вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Ланового, от которого в 2013 году родила дочь Эдиту. Впоследствии пара развелась. Сейчас певица находится в отношениях со скульптором Денисом Грищуком. С начала полномасштабного вторжения Ева Бушмина проживает с избранником во Франции, в то время как ее дочь Эдита осталась жить с отцом в Киеве.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что экс-участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина вернулась на родину и решила продвигать в Украине язык страны агрессора. Наткнувшись на критику украинцев, певица не нашла лучшего выхода, чем нецензурно обругать сограждан.

Также украинская певица Ева Бушмина была замечена в одном из столичных заведений. Позже свой визит в Киев подтвердила и сама Бушмина - в своем блоге она опубликовала фото с подписью: "Приехать в Киев без ключей от квартиры - Done".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ева Бушмина Ева Бушмина (настоящее имя - Яна Швец) - украинская певица. Бывшая участница группы ВИА Гра (с марта 2010 по декабрь 2012 года в составе с Надеждой Мейхер и Альбиной Джанабаевой). Принимала участие в шоу "Фабрика звезд-3" (5 место). С 2016 года выступала под псевдонимом LAYAH, но позже закрыла проект.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред