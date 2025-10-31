"Отказывается встречаться": дочь экс-солистки "ВИА Гры" приняла решение

Вы узнаете:
Скандальная экс-участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина (настоящее имя — Яна Швец), которая сейчас живет во Франции, рассказала про отношения со своим ребенком. В Instagram певица рассказала, что ее дочь не всегда желает общаться с матерью.
Бушмина рассказала, что ее 12-летний ребенок живет с отцом в Украине, и она встречается с ней когда возвращается на родину. Артистка заявила, что ей было непросто оставить дочь, ведь из-за этого ее критиковали родственники и общество.
"Сначала было очень сложно, больно. Давило общественное и семейное осуждение. А потом я поняла, что дала жизнь отдельному человеку, и он имеет право выбирать, с кем ему быть. Просто общество считает, что если ребенок живет с отцом, то мать плохая", — поделилась Ева.
Певица сообщила поклонникам, что с дочерью она старается видеться раз в месяц, но не всегда она горит желанием видеться с матерью.
"Мы проводим вместе каникулы. Если есть возможность, приезжаю в Киев хотя бы раз в месяц. Но бывает по-разному. Иногда дочь отказывается встречаться, потому что имеет свои планы с друзьями — и я это воспринимаю спокойно", — заявила Ева Бушмина.
Ева Бушмина — личная жизнь
Личная жизнь певицы Евы Бушминой была непубличной. В 2012 году она тайно вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Ланового, от которого в 2013 году родила дочь Эдиту. Впоследствии пара развелась. Сейчас певица находится в отношениях со скульптором Денисом Грищуком. С начала полномасштабного вторжения Ева Бушмина проживает с избранником во Франции, в то время как ее дочь Эдита осталась жить с отцом в Киеве.
О персоне: Ева Бушмина
Ева Бушмина (настоящее имя - Яна Швец) - украинская певица. Бывшая участница группы ВИА Гра (с марта 2010 по декабрь 2012 года в составе с Надеждой Мейхер и Альбиной Джанабаевой). Принимала участие в шоу "Фабрика звезд-3" (5 место). С 2016 года выступала под псевдонимом LAYAH, но позже закрыла проект.
