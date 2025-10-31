Укр
  Stars

"Отказывается встречаться": дочь экс-солистки "ВИА Гры" приняла решение

Кристина Трохимчук
31 октября 2025, 16:01
42
Ева Бушмина оставила дочь в Украине с отцом.
Ева Бушмина
Ева Бушмина рассказала о дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ева Бушмина

Вы узнаете:

  • Почему дочь Евы Бушминой не живет с матерью
  • Как певица общается с ребенком

Скандальная экс-участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина (настоящее имя — Яна Швец), которая сейчас живет во Франции, рассказала про отношения со своим ребенком. В Instagram певица рассказала, что ее дочь не всегда желает общаться с матерью.

Бушмина рассказала, что ее 12-летний ребенок живет с отцом в Украине, и она встречается с ней когда возвращается на родину. Артистка заявила, что ей было непросто оставить дочь, ведь из-за этого ее критиковали родственники и общество.

видео дня
Ева Бушмина
Ева Бушмина беременна / фото: instagram.com, Ева Бушмина

"Сначала было очень сложно, больно. Давило общественное и семейное осуждение. А потом я поняла, что дала жизнь отдельному человеку, и он имеет право выбирать, с кем ему быть. Просто общество считает, что если ребенок живет с отцом, то мать плохая", — поделилась Ева.

Певица сообщила поклонникам, что с дочерью она старается видеться раз в месяц, но не всегда она горит желанием видеться с матерью.

Ева Бушмина
Ева Бушмина с дочерью / фото: instagram.com, Ева Бушмина

"Мы проводим вместе каникулы. Если есть возможность, приезжаю в Киев хотя бы раз в месяц. Но бывает по-разному. Иногда дочь отказывается встречаться, потому что имеет свои планы с друзьями — и я это воспринимаю спокойно", — заявила Ева Бушмина.

Ева Бушмина — личная жизнь

Личная жизнь певицы Евы Бушминой была непубличной. В 2012 году она тайно вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Ланового, от которого в 2013 году родила дочь Эдиту. Впоследствии пара развелась. Сейчас певица находится в отношениях со скульптором Денисом Грищуком. С начала полномасштабного вторжения Ева Бушмина проживает с избранником во Франции, в то время как ее дочь Эдита осталась жить с отцом в Киеве.

Ранее Главред сообщал, что экс-участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина вернулась на родину и решила продвигать в Украине язык страны агрессора. Наткнувшись на критику украинцев, певица не нашла лучшего выхода, чем нецензурно обругать сограждан.

Также украинская певица Ева Бушмина была замечена в одном из столичных заведений. Позже свой визит в Киев подтвердила и сама Бушмина - в своем блоге она опубликовала фото с подписью: "Приехать в Киев без ключей от квартиры - Done".

О персоне: Ева Бушмина

Ева Бушмина (настоящее имя - Яна Швец) - украинская певица. Бывшая участница группы ВИА Гра (с марта 2010 по декабрь 2012 года в составе с Надеждой Мейхер и Альбиной Джанабаевой). Принимала участие в шоу "Фабрика звезд-3" (5 место). С 2016 года выступала под псевдонимом LAYAH, но позже закрыла проект.

Ева Бушмина ВИА Гра
