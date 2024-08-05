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"Отец" сериала "Твин Пикс" неизлечимо болен - Дэвид Линч не может выйти из дома

Анна Подгорная
5 августа 2024, 22:34
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Два шага, и организм начинает сходить с ума - вот незавидная судьба режиссера Линча.
Дэвид Линч
Дэвид Линч болезнь - почему Линч не может выйти на улицу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На 78-ом году жизни американский режиссер Дэвид Линч получил от своего организма весьма однозначное послание - пора остановиться и позаботиться о собственном здоровье. Которое, к слову, стало очень хрупким.

Как сообщает издание Independent, в своем недавнем интервью в Sight & Sound кинематографист сообщил, что ему диагностировали эмфизему легких. Болезнь, по всей вероятности, стала результатом многолетнего курения Линча.

"У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я оказался прикованным к дому, нравится мне это или нет. Для меня крайне плохо заболеть, даже простудой. Я могу пройти лишь небольшое расстояние, прежде чем начну задыхаться из-за нехватки кислорода", - признался режиссер.

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Дэвид Линч пока не решил, какая судьба постигнет его проекты, работа над которыми уже началась. Вероятно, он будет работать над ними удаленно, но, по его словам, ему это не очень по душе. Впрочем, кинематографист не теряет веру. "Мы не знаем, что принесет нам будущее, поэтому не теряем надежды", - отмечает он.

Кто такой Дэвид Линч?

Дэвид Линч - американский режиссер. Лауреат премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (2019), а также "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, пяти премий "Сезар" и почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Для его стиля творчества характерны нетривиальные, нелинейные сюжеты с элементами сюрреализма и символизма. Наиболее известные рабты: "Голова-ластик", "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя", "Малхолланд Драйв" и сериал "Твин Пикс".

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