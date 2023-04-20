От таких сумм обомлели россияне: Лепс раскрыл свои сумасшедшие гонорары

У Лепса поинтересовались, за сколько он может провести праздник для россиян.

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Лепс / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Скандальный российский певец Григорий Лепс, который поддерживает войну в Украине и поехал на оккупированный Донбасс, продолжает развлекать россиян.

Недавно он явился на праздновании 55-летия бывшего зятя Аллы Пугачевой, которая отказалась принимать диктаторский режим Путина, Владимира Преснякова.

Как пишут росСМИ, у Лепса поинтересовались, за сколько он может провести праздник для россиян.

видео дня

Певец заявил, что с радостью станет ведущим за 10 миллионов рублей (примерно 120 тысяч долларов - ред.)

"Копите, копите. Собирайте со всего миру по нитке", — ответил журналистке Лепс, которая очень удивилась, как и многие россияне.

Правда, артист предупредил, что может и испортить праздник. Он признался, что, если выпьет, может стать буйным.

А буйным Лепс может и устроить драку. Так, в декабре прошлого года поздно ночью Григорий Лепс вместе со своим концертным директором и охранником отправились в один баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями.

Камера запечатлела, как Лепс вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается и мигом завязалась драка.

Сначала директор Лепса ударил кулаком мужчину, а потом к потасовке присоединяется и сам певец.

По словам потерпевшего, 39-летнего Дмитрия Горбачева, в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу.

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