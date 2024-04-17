От чего умер Дмитрий Капранов - заключение врачей

18 апреля Украина попрощается с известным литератором, публицистом, культурным и общественным деятелем Дмитрием Капрановым. Его жизнь внезапно оборвалась днем 16 апреля. Ему было 56 лет.
Сегодня в социальных сетях брат-близнец покойного, его коллега и соратник Виталий Капранов сообщил официальную причину смерти. Заключение медиков гласит, что у Дмитрия Капранова произошла остановка сердца.
Таким образом Виталий Капранов подтвердил слова близкого друга деятелей писателя Саши Лирника. Вчера в комментарии про смерть Дмитрия Капранова он отметил, что литератор имел проблемы с сердцем.
Также в посте про смерть брата-близнеца Виталий Капранов отметил, что прощание с Дмитрием Капрановым начнется в 11:00 в Михайловском Златоверхом монастыре, потом в 13:00 - в крематории Байкового кладбища.
Кто такие братья Капрановы
Виталий Капранов и Дмитрий Капранов (Братья Капрановы) — украинские издатели, писатели, публицисты. По данным Википедии, в начале 1990-х годов братья Капрановы издавали в Москве украинскую газету "Тынды-Рынды" и журнал украинской фантастики "Братья".
В 1998 году Капрановы переехали в Киев, посчитав, что украинцы должны жить на Украине. Не сумев издать свою книгу, они решили сами стать издателями. Первый книжный проект Капрановых — каталог книг на украинском языке по почте "Книгоноша". В 2000 году они организовали издательство "Зелёный пёс". Первой выпущенной книгой стал роман Леонида Кононовича "Я, зомби". Помимо литературной, издательской, торговой и общественной деятельности братья Капрановы занимаются публицистикой, печатаясь в различных украинских СМИ.
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