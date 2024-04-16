Близкий друг покойного Дмитрия Капранова раскрыл причину его внезапной смерти

Украинский публицист, музыкант и общественный деятель Виталий Капранов сегодня сообщил трагическую новость - внезапно скончался его брат-близнец, коллега и соратник Дмитрий Капранов. Его уход стал ударом для многих.
От комментариев о причинах смерти брата Виталий воздержался. Что привело к смерти Дмитрия Капранова рассказал близкий друг деятелей Саша Лирник в интервью для Oboz.ua.
Он отметил, что литератор имел проблемы с сердцем, однако врачи не давали трагических прогнозов. Сегодня утром Дмитрию стало плохо, а позже его жизнь оборвал сердечный приступ.
"Мне абсолютно не хочется сейчас что-то комментировать, просто скажу: братья Капрановы – это часть моей Вселенной. Мне настолько горько, что не могу сейчас даже подобрать слова… Для меня Украина – это они. У Дмитрия были проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все в порядке. А тут стало плохо утром – и все. Позавчера мы еще виделись – он так шутил хорошо", - говорит друг покойного.
Позже Виталий Капранов вышел на связь с подписчиками и в социальных сетях сообщил, что похороны Дмитрия состоятся в четверг, 18 апреля. Отпевание Дмитрия Капранова начнется в 11:00 в Михайловском Златоверхом монастыре, а похоронят его на Байковом кладбище.
Кто такие братья Капрановы
Виталий Капранов и Дмитрий Капранов (Братья Капрановы) — украинские издатели, писатели, публицисты. По данным Википедии, в начале 1990-х годов братья Капрановы издавали в Москве украинскую газету "Тынды-Рынды" и журнал украинской фантастики "Братья".
В 1998 году Капрановы переехали в Киев, посчитав, что украинцы должны жить на Украине. Не сумев издать свою книгу, они решили сами стать издателями. Первый книжный проект Капрановых — каталог книг на украинском языке по почте "Книгоноша". В 2000 году они организовали издательство "Зелёный пёс". Первой выпущенной книгой стал роман Леонида Кононовича "Я, зомби". Помимо литературной, издательской, торговой и общественной деятельности братья Капрановы занимаются публицистикой, печатаясь в различных украинских СМИ.
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