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Близкий друг покойного Дмитрия Капранова раскрыл причину его внезапной смерти

Анна Подгорная
16 апреля 2024, 22:06
Брат-близнец Капранова сообщил, когда и где состоится прощание с украинской легендой.
Братья Капрановы
Дмитрий Капранов умер - причина смерти Дмитрия Капранова / коллаж: Главред, фото: facebook.com/KapranovyBraty

Украинский публицист, музыкант и общественный деятель Виталий Капранов сегодня сообщил трагическую новость - внезапно скончался его брат-близнец, коллега и соратник Дмитрий Капранов. Его уход стал ударом для многих.

От комментариев о причинах смерти брата Виталий воздержался. Что привело к смерти Дмитрия Капранова рассказал близкий друг деятелей Саша Лирник в интервью для Oboz.ua.

Он отметил, что литератор имел проблемы с сердцем, однако врачи не давали трагических прогнозов. Сегодня утром Дмитрию стало плохо, а позже его жизнь оборвал сердечный приступ.

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"Мне абсолютно не хочется сейчас что-то комментировать, просто скажу: братья Капрановы – это часть моей Вселенной. Мне настолько горько, что не могу сейчас даже подобрать слова… Для меня Украина – это они. У Дмитрия были проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все в порядке. А тут стало плохо утром – и все. Позавчера мы еще виделись – он так шутил хорошо", - говорит друг покойного.

Позже Виталий Капранов вышел на связь с подписчиками и в социальных сетях сообщил, что похороны Дмитрия состоятся в четверг, 18 апреля. Отпевание Дмитрия Капранова начнется в 11:00 в Михайловском Златоверхом монастыре, а похоронят его на Байковом кладбище.

Кто такие братья Капрановы

Виталий Капранов и Дмитрий Капранов (Братья Капрановы) — украинские издатели, писатели, публицисты. По данным Википедии, в начале 1990-х годов братья Капрановы издавали в Москве украинскую газету "Тынды-Рынды" и журнал украинской фантастики "Братья".

В 1998 году Капрановы переехали в Киев, посчитав, что украинцы должны жить на Украине. Не сумев издать свою книгу, они решили сами стать издателями. Первый книжный проект Капрановых — каталог книг на украинском языке по почте "Книгоноша". В 2000 году они организовали издательство "Зелёный пёс". Первой выпущенной книгой стал роман Леонида Кононовича "Я, зомби". Помимо литературной, издательской, торговой и общественной деятельности братья Капрановы занимаются публицистикой, печатаясь в различных украинских СМИ.

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