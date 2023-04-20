Освободился олигарх: жена Ярославского объявила о разводе

Александр Ярославский развелся со своей молодой женой Мариной, которая родила ему троих детей.

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Александр Ярославский / Latifundist

Украинский олигарх из Харькова Александр Ярославский стал холостяком. Оказалось, что он развелся со своей супругой Мариной Свентицкой, с которой он прожил 16 лет и которая родила ему троих детей.

Как сообщила на своей странице в Instagram сама Марина, развод случился еще год назад, но рассказать об этом она решилась только сейчас. "16 лет жизни, столько всего пройдено вместе. Наши жизненные пути разошлись, мы развелись больше года назад", - сообщила Марина.

Марина Свентицкая с Александром Ярославским Instagram

Как известно, молоденькую Марину Свентицкую Ярославский заприметил после участия в конкурсе красоты, где она стала "Второй вице-королевой Харькова". Он женился на девушке, когда той было 19 лет. Самому олигарху тогда было за 40. Пара воспитывает две дочки и сына.

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У Ярославского и Свентицкой трое детей / Instagram

Первая жена Ярославского была дочерью экс-губернатора Харьковщины Александра Масельского. От первого брака у Ярославского есть двое сыновей.

Напомним, ранее стало известно о том, что кортеж Ярославского устроил смертельное ДТП.

Ранее также украинская певица Анастасия Каменских, которая тщательно скрывает информацию относительно отношений с ее мужем, продюсером и исполнителем Потапом, неожиданно проговорилась о том, что же на самом деле происходит у пары.

Главре также сообщал, что ранее украинский блогер Богдан Беспалов на своем одноименном YouTube канале "слил" эксклюзив, который касается звездной пары - Насти Каменских и Алексея Потапенко (Потапа).

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