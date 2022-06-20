"Особенный подарок судьбы": Вакарчук впервые опубликовал фото с сыном

Комментаторы и подписчики артиста стали желать здоровья и певцу, и ребенку.
Украинский певец Святослав Вакарчук на день отца впервые опубликовал фото со своим сыном.
Как написал он на своей странице в Instagram, праздновать первый год сына в день отца - особенный подарок судьбы.
Комментаторы и фоловеры артиста стали желать здоровья и певцу, и ребенку.
Отметим, что ранее гражданскую жену Святослава Вакарчука Евгению Яцуту заметили в украинском павильоне на кинорынке в Каннах. У избранницы виднелся кругленький живот.
Напомним, лидер Святослав Вакарчук в прошлом году впервые стал отцом. У него родился сын. Мальчика назвали Иваном, в честь отца музыканта. Долгое время было тайной, кто та загадочная женщина, которая родила Вакарчуку первенца.
Автор: Алена Кюпельская