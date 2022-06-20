"Особенный подарок судьбы": Вакарчук впервые опубликовал фото с сыном

Святослав Вакарчук / facebook.com/okeanelzyofficial

Украинский певец Святослав Вакарчук на день отца впервые опубликовал фото со своим сыном.

Как написал он на своей странице в Instagram, праздновать первый год сына в день отца - особенный подарок судьбы.

Комментаторы и фоловеры артиста стали желать здоровья и певцу, и ребенку.

Отметим, что ранее гражданскую жену Святослава Вакарчука Евгению Яцуту заметили в украинском павильоне на кинорынке в Каннах. У избранницы виднелся кругленький живот.

Вакарчук поделился фото на день отца/ Instagram/Святослав Вакарчук

Напомним, лидер Святослав Вакарчук в прошлом году впервые стал отцом. У него родился сын. Мальчика назвали Иваном, в честь отца музыканта. Долгое время было тайной, кто та загадочная женщина, которая родила Вакарчуку первенца.