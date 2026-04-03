Ошибка: бывший муж путинистки Егоровой прокомментировал брак с ней

Кратко:
- Что сказал Егоров о своей бывшей
- Почему он жалеет об этом браке
Известный украинский режиссер Семен Горов (настоящая фамилия – Егоров) и бывший муж оголтелой путинистки Снежаны Егоровой назвал брак с ней - ошибкой.
Как рассказал он в интервью Славе Демину, пара познакомилась во времяучебы в Киевском театральном институте. Она была студенткой актерского факультета, а он – режиссерского.
Началось все с романтических мечтаний об искусстве, но быт быстро расставил все на места. По его словам, отношения начались естественно: "Просто интересно было общаться. Мы были очень молоды, все в искусстве, все в каких-то мечтах о будущем".
Режиссер однозначно добавил, что на тот момент карьера для него была на первом месте, а к роли ответственного мужа и отца двух дочерей (Стаси и Александры) он просто не созрел.
"Это была ошибка, потому что мы были слишком молоды. Зачем мы поженились, непонятно. Мы были еще очень молоды", – сказал он.
"Было очень много скандалов и всяких неприятных моментов. Не я был инициатором нашего развода. Просто в какой-то момент стало понятно, что лучше отдельно, потому что ничем хорошим это не закончится", – отметил он.
Кто такая Снежана Егорова
Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке.
После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.
