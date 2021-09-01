"Ощущение смерти было": Моргенштерн описал, как чуть не умер от передозировки наркотиками

Моргенштерн и Дмитрий Гордон / кадр из интервью

Российский рэпер Моргенштерн, чье настоящее имя Алишер Валеев, рассказал об ощущениях, которые испытал, когда в 22 года чуть не умер от передозировки наркотиками.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое записали в Турции певец объяснил, что даже не терял сознания.

Гордон спросил певца, правда ли, что однажды от передозировки наркотиками у него остановилось сердце и с того света его вытащила бригада скорой помощи.

"Ну, не прям с того света, я не отключился, я был в сознании. Но было ощущение, что вот-вот все кончится", – рассказал он.Читайте такжеСкандальный Моргенштерн дал интервью Гордону - смотреть онлайн

Он добавил, что скорую ему вызывал охранник, а сам Моргенштерн связывался с Диларой и просил прощения, как перед смертью.

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"Ощущение смерти – было. Но спасибо тем врачам за тот прекрасный укол магния, после которого у меня будто бы лава по всему телу. Ну, понимаешь, о чем я?" – подмигнул он журналисту.

Рэпер сказал, что записывал тогда клип Cadillac, и это был единственный случай в его жизни, когда певец чувствовал, что может все кончиться.

Он подчеркнул, что не боялся смерти и не жалел себя, но жалко было, что не увидит реакции иностранцев на клип.

"Я к смерти готов всегда. Я смерти не боюсь. Но было просто стремно от того, что – бл..., это мамке х...ево будет, жене х...во будет, людям, слушателям х...во будет, кто еще такую ох...енную музыку будет делать и ох...енные интервью давать", – описал он свои ощущения в тот момент.

Тем не менее, Моргенштерн почувствовал, что пора остановить с веществами только, когда поженился на Диларе.

"И мне больше не хочется больше ничего. Я был обжорой, любил пожрать, любил все в себя засунуть – и мы сейчас не про пенисы, – и сейчас, когда я реально познал счастье – все!" – поделился он.

Что известно о Моргенштерне