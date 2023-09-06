Ориентировалась на Россию: Рамина сделала неожиданное признание

Телеведущая Рамина призналась, за что ее хейтели украинцы.

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Рамина Эсхакзай поделилась своей историей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай рассказала о своей жизни в террористической России, а также о том, что заставляет ее жалеть о своих решениях.

Об этом она рассказала в интервью журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону.

Так, по словам Рамины, после начала вторжения России на восточные области Украины в 2014 году, Рамина выехала не в Киев, а в Москву.

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По словам журналистки, там она обучалась актерскому мастерству, а также делала первые шаги в журналистской карьере. Более того, она даже думала о том, чтобы остаться жить в Москве, так как у нее начала налаживаться карьера и россияне стали ходить к ней на интервью.

Между тем она также добавляет, что эти же россияне использовали украинку для продвижения кремлевских нарративов.

"В Москве я снимала квартиру с подругой пополам. Были мысли остаться в Москве, особенно когда россияне уже начали идти ко мне на интервью. Я была и на этом рынке, и на том… Я сейчас уже понимаю, что они просто хотели использовать меня и мой ресурс, и украинскую аудиторию, чтобы свои нарративы продвигать", - рассказала она Гордону.

После полномасштабного вторжения России, Рамина осознала, что совершила большую ошибку.

"Я очень сожалею, что я так ошибалась. У меня были мысли о том, что я не знаю, как мне жить. Как жить, если я здесь не нужна, а туда я не хочу ехать. Я просто облажалась. Я максимально верила стране, ориентировалась на страну, которая потом пришла с войной в мою страну", – поделилась она.Она также пожаловалась на то, что ее хейтили украинцы за ее работу во вражеской России.

"Меня очень хейтили. Ты сидишь в Киеве, и тебе говорят ехать в Россию. А когда пишут, что из-за тебя началась война, такое мне писали, для моей психики - это трагедия. То, что я ошибалась - это трагедия. Я думала, что не хочу жить. Думала, что было бы круто не проснуться. Психика просто была максимально напряжена. Хорошо, что это в прошлом", - жалуется Рамина.

Напомним, в апреле украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай и юрист Евгений Пронин сообщили о том, что они расстаются после 5 лет отношений.1.5 года от этого срока они были помолвлены.

Ранее также сняла репортаж про работу героической Третьей отдельной штурмовой бригады. Съемки проходили на расстоянии одного километра от Бахмута, там, где была разбита 72-ая отдельная мотострелковая бригада страны-оккупанта.

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