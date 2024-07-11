Опухоль не обнаружена: у Каневского прокомментировали слухи про рак

85-летний ведущий программы "Следствие вели..." недавно прошел медицинское обследование.

https://stars.glavred.info/opuhol-ne-obnaruzhena-u-kanevskogo-prokommentirovali-sluhi-pro-rak-10579895.html Ссылка скопирована

Леонид Каневский рак - у Каневского опровергли слухи про опухоль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/leonid_kanevskiy__official

Леонид Каневский, звезда детективной программы "Следствие вели...", стал жертвой неподтвержденных слухов. Ранее в росСМИ появилась новость о том, что у 85-летнего артиста обнаружили злокачественную опухоль.

Эта сплетня быстро обросла подробностями: дескать оперировать Каневского врачи отказались из-за возраста, и отправили его доживать свои годы с советом время от времени наблюдаться у онколога.

Недавно представитель Леонида Каневского опроверг слухи о том, что он боле раком. Наличие у артиста опухоли он назвал ложным.

видео дня

Меж тем проблемы со здоровьем у актера имеются. В обоих тазобедренных суставах Каневского установлены эндопротезы, из-за чего чувствительность в и двигательная активность в его нижних конечностях снижена.

Кто такой Леонид Каневский? Леонид Каневский - советский и израильский актер театра и кино. Родился в Киеве, репатриировался в Израиль в 1991 году. Наиболее известен ролями майора милиции Александра Томина в телесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи", контрабандиста в "Бриллиантовой руке" и галантерейщика Бонасье в мини-сериале "Д'Артаньян и три мушкетера". С 2006 года - ведущий документальной передачи "Следствие вели...".

Последние звездные новости:

Ранее стало известно, что популярный украинский актер Артур Логай попал в ДТП. Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" рассказал, что спасло его от травм при столкновении.

Также в Сети появились слухи, что певица Алсу, которая еще не успела развестись с бизнесменом Яном Абрамовым из-за его неверности, уже нашла себе новую любовь.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред