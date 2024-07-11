Опухоль не обнаружена: у Каневского прокомментировали слухи про рак

Леонид Каневский, звезда детективной программы "Следствие вели...", стал жертвой неподтвержденных слухов. Ранее в росСМИ появилась новость о том, что у 85-летнего артиста обнаружили злокачественную опухоль.
Эта сплетня быстро обросла подробностями: дескать оперировать Каневского врачи отказались из-за возраста, и отправили его доживать свои годы с советом время от времени наблюдаться у онколога.
Недавно представитель Леонида Каневского опроверг слухи о том, что он боле раком. Наличие у артиста опухоли он назвал ложным.
Меж тем проблемы со здоровьем у актера имеются. В обоих тазобедренных суставах Каневского установлены эндопротезы, из-за чего чувствительность в и двигательная активность в его нижних конечностях снижена.
Кто такой Леонид Каневский?
Леонид Каневский - советский и израильский актер театра и кино. Родился в Киеве, репатриировался в Израиль в 1991 году. Наиболее известен ролями майора милиции Александра Томина в телесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи", контрабандиста в "Бриллиантовой руке" и галантерейщика Бонасье в мини-сериале "Д'Артаньян и три мушкетера". С 2006 года - ведущий документальной передачи "Следствие вели...".
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