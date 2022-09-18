Опозорилась на новом уровне: Волочкова расставила ноги перед полным залом

Анастасия Волочкова расставила ноги перед полным залом / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая выступила в поддержку войны в Украине, опозорилась на публике.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео со своего творческого вечера и озадачила своих поклонников.

"Фрагмент экзерсиса в рамках моего творческого вечера в Лобне", - подписала кадры Волочкова.

Опальная балерина решила устроить репетицию прямо на сцене.

Поклонники были в шоке от поведения своей любимицы. Многие так и не поняли, почему Волочкова решила показать свою тренировку.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Как это развидеть?", "Это должно быть за кадром, мне так кажется", "Сейчас разминка на творческом вечере. Следующий будет шаг, парилка в сауне и купание в купели. Вот мне интересно люди бесплатно на это идут смотреть? Или им за это платят и наливают за одно", "Мне кажется, это какое-то неуважение к зрителям", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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