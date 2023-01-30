Онкобольная звезда Зачарованных показала честное фото без цензуры

51-летняя Шэннен Доэрти не собирается уступать серьезному недугу - в своей жизни она диктует правила.

Шэннен Доэрти показала, как выглядит без макияжа и ретуши / imdb.com

Звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" Шэннен Доэрти уже 8 лет борется с раком молочной железы. Сперва актриса скрывала свой диагноз и испытания, которые ей довелось пережить в связи с ним. Однако позже она стала более откровенна со свей аудиторией.

После мастектомии, многочисленных химиотерапий и ремиссии (произошла в 2017 году) Доэрти оказалась там, с чего и началась ее борьба - онкология вернулась в 2020 году, и сейчас у Шэннен четвертая стадия.

Сейчас на странице "Прю" в Instagram часто появляются фотографии без ретуши и образовательные материалы для повышения осведомленности о раке груди, что артистка считает своей миссией. А пока она просто наслаждается жизнью без необходимости скрывать свою недуг.

Недавно она опубликовала, как выглядит спросонья, без макияжа и укладки с маской для сна на голове.

Стоит отметить, что даже вопреки многолетней изнуряющей болезни 51-летняя Доэрти выглядит очень хорошо. На домашних кадрах прекрасно видно, почему Шэннен не раз признавалась самой привлекательной по версии популярных журналов.

Шэннен Доэрти показала, как выглядит без макияжа и ретуши / instagram.com/theshando

Ранее стало известно, что на 94-м году жизни умер Дмитрий Павлычко - известный украинский поэт-шестидесятник, дипломат, политик, один из авторов Акта провозглашения независимости Украины, автор легендарного стихотворения "Два кольори".

Также появилась новость о том, что на экраны выйдет новый сериал с участием Анастасии Заворотнюк, которая уже много лет борется с раком головного мозга, и скрывается от поклонников.

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