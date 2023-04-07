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Риск инсульта: путинисту Пригожину резко стало плохо

Алена Кюпели
7 апреля 2023, 17:14 обновлено 7 апреля, 17:22
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Продюсер, судя по всему, сильно перенервничал на фоне своих откровенных разговоров о Путине.
Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин / Instagram

Российский музыкальный продюсер и муж путинистки Валерии Иосиф Пригожин практически попал в больницу.

По информации российского пропагандистского издания "Известия", Пригожину стало плохо во время съемок шоу "Звезды сошлись". Ему вызвали скорую помощь.

"Пока готовились к съемкам, поднялось давление высокое. И с утра у него уже было какое-то онемение в лице. Перед самыми съемками совсем плохо стало: онемело пол-лица, и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали. Будем надеяться, что всё будет хорошо", — поделилась информацией путинистка и почитательница войны Лера Кудрявцева.

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Видимо, Пригожину изрядно потрепали нервы на фоне его телефонного разговора, где он последними словами опускает террориста номер один, который ведет кровавую войну против Украины, Путина.

Прибывшие на место медики скорой помощи диагностировали у 54-летней звезды транзиторную ишемическую атаку.

По словам врачей, в первые месяцы после транзиторной ишемической атаки резко повышается риск инсульта.

Иосифу Пригожину стало плохо
Иосифу Пригожину стало плохо / Известия

Отметим, по Сети стремительно распространилась аудиозапись разговора Иосифа Пригожина и бывшего члена совета федерации рф Фархада Ахмедова, на котором верные прислужники нынешней российской власти за глаза в нецензурных выражениях оскорбляют путина, его приближенных и критикуют террористическую власть рф. Полную версию можно прослушать тут.

Пригожин и Ахмедов выражают обеспокоенность тем, что преступления путина против Украины неизбежно приведут к краху рф, а те, кто его поддержал, уже считаются преступниками. Их пугают перспективы понести наказание вместе с президентом страны-агрессора.

Ранее Иосиф Пригожин жаловался на жесткие санкции СНБО против артистов, которые поддерживают войну в Украине - продюсер даже внезапно вспомнил о своих украинских корнях, однако продолжил поддерживать террористическую власть.

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