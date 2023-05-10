Она сказала "Да!": Слава Каминская выходит замуж в третий раз

Новый избранник Каминской уже украсил ее пальчик заветным кольцом.

https://stars.glavred.info/ona-skazala-da-slava-kaminskaya-vyhodit-zamuzh-v-tretiy-raz-10469269.html Ссылка скопирована

Слава Каминская в третий раз выходит замуж и показала обручальное кольцо / instagram.com/babaslavka

Неугомонная Слава Каминская вновь собралась под венец - таинственный избранник певицы сделал ей предложение руки и сердца, и она ответила согласием.

Об этом Слава сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала короткий видеоролик, в котором едет в машине и держит за руку мужчину за рулем. При этом на ее безымянном пальце сверкает кольцо с драгоценным камнем.

Впервые о том, что она больше не одинока, Каминская намекнула в октябре 2022 года. С тех пор недвусмысленные намеки в ее блоге появлялись все чаще, но певица так и не раскрыла личность теперь уже будущего супруга.

видео дня

Слава Каминская была замужем дважды: первый брак, с бизнесменом по имени Евгений, продлился около года. Второй союз оказался более крепким: в 2014 году певица вышла замуж ха пластического хирурга Эдгара Каминского, которому родила двоих детей. В 2019 году пара объявила о разводе. Впрочем, дружеские отношения с бывшим мужем Каминская сохранила и в наши дни.

Слава Каминская в третий раз выходит замуж и показала обручальное кольцо / instagram.com/babaslavka

Ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

Другие новости: