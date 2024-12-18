"Она давила": российский шоумен рассказал, почему бывший муж Седоковой убил себя

Анна Седокова так и не пожалела бывшего мужа.

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Анну Судокову интересуют только деньги / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Кратко:

Рустам Солнцев не верит слезам Анны Седоковой

Шоумен раскритиковал предательницу после смерти Яниса Тиммы

Российский шоумен Рустам Солнцев, который выехал из РФ в США и осуждает полномасштабное вторжение в Украину, высказался о смерти бывшему мужа предательницы Украины Анны Седоковой – баскетболиста Яниса Тиммы.

В интервью для "И грянул Грэм" Солнцев раскритиковал реакцию Седоковой на самоубийство Яниса.

"Я увидел ее обращение. Услышал, в каком аду она жила. Она также сказала: "Я жила в аду". Не помню ни одного ада за четыре года ее брака с Янисом. Думаю, она бы проговорилась. Уверен, что она не скрывала ни своей личной жизни, ни какой-либо детализации. Никогда этим она не страдала помню, а вот ада – не помню никакого с этим замечательным парнем. Это молодой парень, который на 10 лет младше", - рассказал шоумен.

Рустам высказался и о позиции запроданки, которая молчит о войне в ее родной стране.

"Для меня они все, приехавшие из Киева и живущие в Москве, в какой-то момент стали коллаборантами. Что меня поразило? Погиб парень. Замечательный, молодой, спортсмен. Она была абъюзером в этих отношениях. Она давила, это бесспорно. Она хотела больше денег", - поделился Солнцев.

Также шоумен подчеркнул, что Седокова предпочитала жить в свое удовольствие.

"А вообще погиб парень. Я не услышал в том ее послании, чтобы она как-то об этом пожалела, сказала что-то очень важное в адрес человека, который наложил на себя руки, который так опрометчиво поступил с собой. Его нет, а она осталась", - сказал Рустам.

Смотрите видео интервью Рустама Солнцева:

Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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