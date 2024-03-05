"Он плакал": Елена Зеленская рассказала о бойфренде дочери

Елена Зеленская приоткрыла тайну личной жизни дочери и рассказала об ее бойфренде, который из Мариуполя.

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Елена Зеленская рассказала о парне ее дочери / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская ранее уже сообщала в одном из интервью, что у ее дочери есть бойфренд. Теперь она рассказала о нем немного больше.

В разговоре с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленская рассказала, что на премьеру фильма "20 дней в Мариуполе", который номинирован на Оскар, ходила ее дочь. Смотрела ленту она не одна, а со своим бойфрендом.

Как оказалось, парень с Мариуполя:

"Ее парень, он из Мариуполя, и он со своими родителями имел возможность просидеть в подвалах несколько недель, прежде чем уехать. Он лично видел тела убитых соседей. Я спрашивала потом дочь, как ей фильм. Она сказала, что плакала. Тогда я поинтересовалась, как парню. Он тоже плакал. Так же, как и другие люди в зале", – рассказала Зеленская.

Также первая леди подчеркнула, что такие эмоции не нужно сдерживать или же стесняться их.

Смотрите интервью Елены Зеленской с Пирсом Морганом:

Кто такая Александра Зеленская 19-летняя Александра сейчас учится на 2 курсе университета. Известно, что два года назад она успешно поступила в учебное заведение на юридическую специальность. Девушка ведет не публичный образ жизни, также не известно, имеет ли она соцсети. О ее бойфренде стало известно в декабре прошлого года: тогда первая леди призналась, что вместе с мужем была немного шокирована.

Добавим, недавно Елена Зеленская высказалась о людях, которые говорят, что устали от войны и о возвращении украинских беженцев.

А также в декабре прошлого года Елена Зеленская поделилась, как сейчас выглядит ее жизнь с Владимиром Зеленским и как сильно президента изменила война.

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