"Он плакал": Елена Зеленская рассказала о бойфренде дочери

Первая леди Украины Елена Зеленская ранее уже сообщала в одном из интервью, что у ее дочери есть бойфренд. Теперь она рассказала о нем немного больше.
В разговоре с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленская рассказала, что на премьеру фильма "20 дней в Мариуполе", который номинирован на Оскар, ходила ее дочь. Смотрела ленту она не одна, а со своим бойфрендом.
Как оказалось, парень с Мариуполя:
"Ее парень, он из Мариуполя, и он со своими родителями имел возможность просидеть в подвалах несколько недель, прежде чем уехать. Он лично видел тела убитых соседей. Я спрашивала потом дочь, как ей фильм. Она сказала, что плакала. Тогда я поинтересовалась, как парню. Он тоже плакал. Так же, как и другие люди в зале", – рассказала Зеленская.
Также первая леди подчеркнула, что такие эмоции не нужно сдерживать или же стесняться их.
Смотрите интервью Елены Зеленской с Пирсом Морганом:
Кто такая Александра Зеленская
19-летняя Александра сейчас учится на 2 курсе университета. Известно, что два года назад она успешно поступила в учебное заведение на юридическую специальность.
Девушка ведет не публичный образ жизни, также не известно, имеет ли она соцсети. О ее бойфренде стало известно в декабре прошлого года: тогда первая леди призналась, что вместе с мужем была немного шокирована.
Добавим, недавно Елена Зеленская высказалась о людях, которые говорят, что устали от войны и о возвращении украинских беженцев.
А также в декабре прошлого года Елена Зеленская поделилась, как сейчас выглядит ее жизнь с Владимиром Зеленским и как сильно президента изменила война.
Читайте больше о Зеленской:
- Елена Зеленская засветила игривое декольте на встрече с первой леди США
- Шопинг за $1 миллион: пропагандисты опозорились фейком про Елену Зеленскую
- Парижский шик: Елена Зеленская "выгуляла" трендовый лук в столице моды