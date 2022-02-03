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Оля Полякова рассказала, есть ли шанс у ее дочери Маши стать участницей Голосу країни

3 февраля 2022, 19:19

Певица уважает и взращивает талант своей наследницы.

Оля Полякова раскрыла подробности о своем участии в шоу Голос країни в качестве звездного тренера / Пресс-служба

В воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится показ третьего эпизода "слепых прослушиваний" главного музыкального шоу Голос країни-12, в котором суперзвезды в роли тренеров соревнуются за самые мощные голоса Украины.

Вчера в Instagram звездная наставница Оля Полякова, впервые в этом сезоне занявшая кресло тренера, провела прямой эфир вместе с руководителем Big Entertainment Shows Владимиром Завадюком, в котором раскрыла немало интересных подробностей о своем участии в шоу Голос країни.

"Когда я шла на Голос країни, то очень боялась Святослава Вакарчука. Я большая фанатка Океана Эльзы еще с юности, и вообще очень люблю рок-музыку. Я ходила на большое количество их концертов, в том числе и на НСК Олимпийский, у меня были их альбомы и казалось, что из-за его ореола великой славы и из-за того, что он поет роковые песни, а мы все поп-артисты может свысока относиться ко мне. Вакарчук уже 20-лет – суперзвезда", - сказала Полякова. – "Со Святославом я около десяти лет ходила в один спортзал. Мы каждое утро здоровались, а после тренировок прощались, и больше у нас не было ничего общего. Но на съемках мы очень сблизились, он оказался очень трогательным и крутым мужчиной. Я подарила ему сыр, который приготовила своими руками".

Владимир Завадюк добавил: "Вакарчук очень меня удивил в этом сезоне. Я никогда не видел его таким трогательным. Считаю, что его изменило рождение ребенка, и телезрителю будет интересно открывать его по-новому для себя".

К тому же Оля Полякова призналась в опасениях конкуренции на проекте.

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Оля Полякова дебютировала в качестве звездного тренера на шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

"Я иногда слышала разговоры о том, что между тренерами в шоу есть непонимание и большая конкуренция. Но когда я сама села в судейское кресло, я поняла: люди просто не верят, что внутри проекта может быть абсолютная любовь. Хочу отметить поддержку, которую я получила как начинающий. Все дают советы и у нас очень хорошая атмосфера. После съемок первого эпизода сразу сказала продюсеру: "Здесь очень комфортно находиться, потому что очень свободно и тепло, а это важно для артиста". Можно погрузиться в этот проект и заниматься самым главным, чем он дает – общением с талантливыми людьми. Голос страны для меня – это теплое одеяло, обнимающее и греющее безусловной любовью", - сказала новоиспеченная наставница.

На вопрос, придет ли на шоу дочь Оли Поляковой Маша, звезда ответила: "Конечно, она очень хочет попасть на шоу. Но я считаю, что Маша еще не готова и ей нужно заниматься. Во втором эпизоде ​​была девочка по имени Мария Сур, она такого же возраста как моя Маша, но данные совершенно разные. Есть люди, которые с рождения имеют сильный голос и в 16-17 лет могут петь так, как Мария Сур. У моей дочери лучшие вокальные данные, чем у меня. В ее возрасте мой диапазон был очень маленький, но я натренировала голос, как мышцы. Для того чтобы Маша смогла прийти на Голос країни, ей тоже нужно много тренироваться, ведь в шоу очень высокий вокальный уровень".

Оля Полякова дебютировала в качестве звездного тренера на шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

К тому же продюсер шоу признался, что не только участники проходят кастинг, звездам порой тоже годами приходится проходить тракты, чтобы занять место тренера.

"В наши шоу звезды тоже походят кастинги. Они садятся в обычные кресла, слушают вокалистов и выбирают, повернуться или нет. Иногда артистов ждет несколько проб, которые могут длиться годами, прежде чем звезда сядет в кресло тренера. Я часто привожу в пример Дмитрия Монатика, который приходил на кастинг несколько раз. В какой-то момент я увидел его после рождения детей и понял, что это совершенно другой человек, горящий своей мечтой и, безусловно, Голос. Дети уже сложно представить без него. Дан Балан тоже проходил кастинг на канале. У нас были большие сомнения по отношению к нему фактически до самой съемки. Но потом стало очевидно, что Дан – это абсолютно true, красавчик-рокер и музыкальный отрыв, и зрителю будет интересно понаблюдать за шоу с участием Балана", - подчеркнул Завадюк.

Владимир Завадюк - продюсер проекта Голос країни / Пресс-служба

Также продюсер отметил, что в 12 сезоне звезды покажут свои настоящие эмоции и раскроются с новой стороны: "На самом деле в шоу Голос країни никогда не было таких слез, которые были у Оли Поляковой и которые будут в следующих эпизодах у Святослава Вакарчука. Не могу раскрыть все детали, но мы после съемок даже разговаривали со Святославом о его реакции, потому что это был очень настоящий момент, который показал настоящую душу".

Владимир Завадюк - продюсер проекта Голос країни / Пресс-служба

Напомним, тренерами 12 сезона стали: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова, впервые заняла легендарное красное кресло. Двенадцатый сезон шоу пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна".

Все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Киевстар ТВ, стали победитель Голоса країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натали Солоник. Ведущими бэкстейджа для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голос країни – 10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница Голос.Діти-4 Нино Басилая.

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шоу-бизнес Голос країни Оля Полякова Маша Полякова новости шоу бизнеса Голос країни-12
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