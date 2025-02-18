Ольга Сумская призналась, как на ее карьеру повлияла жизнь дочери-молчуньи в РФ

Сумская рассказала, что за ее спиной говорят некоторые кастинг-директора.

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Ольга Сумская рассказала, как Тоня Паперная сейчас ломает ее карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Краткое содержание:

Старшая дочь Ольги Сумской более 13 лет живет в стране-оккупанте

После начала полномасштабной войны Тоня Паперная остается жить и работать в РФ

За эту позицию дочери страдает карьера Ольги Сумской

Украинская актриса Ольга Сумская во время полномасштабной войны оказалась меж двух огней: она остается в Украине, активно волонтерит, продвигает украинскую культуру, в то время как ее старшая дочь, актриса Тоня Паперная, остается в РФ и молчит про войну в Украине. Такая позиция ее чада вызывает у украинской общественности массу вопросов к самой Сумской.

В частности, молчаливая позиция Паперной и ее сотрудничество со страной-оккупантом значительно повлияло на карьеру матери в Украине. Об этом сама Сумская рассказала на проекте "Вкусно и Душевно".

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"Недавно я общалась с коллегой, очень известный наш актер, и, я думаю почему-то не так часто сегодня приглашают в кино, как раньше. Мне этот актер говорит: "Я услышал от одного из кастинг-директоров такую фразу, что пока Ольга Сумская не объяснит свое отношение к этой ситуации с дочерью, пока Ольга Сумская не выскажется на этот счет, ее никто не будет приглашать на кастинг". Просто побуждают. Как я как мать должна относиться к этому позору, к этим людям, которые что-то мне предлагают?" - говорит актриса.

При этом Ольга Сумская отмечает, что не оправдывает свою дочь, не поддерживает ее позицию, и ни в коем случае не жалуется на собственное отношение. "Это очень страшная тема для меня как для матери – осознавать это и быть беспомощной. Это как между двумя огнями. Потому что я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Я не оправдываюсь, Боже упаси. Я несу этот крест. Я не имею права (оправдываться - прим. редактора), потому что те скорбящие судьбы человеческие, самые трагические в мире сегодня... Потому что этот кошмар продолжается, и мы не знаем, что будет дальше, и когда и как это закончится", - поделилась артистка.

Кто такая Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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