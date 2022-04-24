Ольга Сумская предрекла Украине победу: актриса увидела неопровержимый знак

Природа послала артистке предвестника мира.
Актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская, как и тысячи украинцев вместе с ней, уверена - Украина выстоит и победит в кровавой войне против российского агрессора.
Более того, артистка увидела знак свыше, предрекающий, что в нашей стране наступит мир уже очень скоро.
На своей странице в Instagram она выложила фотографии разрушенного дома - проломленные стены, "слепые" окна, обвалившаяся крыша... Но там, на самом коньке свил гнездо аист - символ божественного благословения, благополучия и любви к родной земле.
Актриса очень вдохновилась этим зрелищем, и в ее сердце поселилась надежда.
"Аисты вернулись! Для меня это - символ несгибаемости и жизни, которая должна продолжаться!!! Украина победит!!!" - пишет Ольга Сумская.
Поклонники актрисы также увидели в прилете величественного аиста добрый знак, примету, о осуществлении которой мечтают с первого дня войны:
"Лелеки добру звістку принесуть: "Кінець війні! Ми ворога здолали"! І на світанку вмиється Земля. Ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я. А не ревіння літаків над головою.(Л.Костенко ) Дай Боже! Господи ми всі так її чекаємо!"
"Кажуть, що лелеки не прилітають коли війна. Це добрий знак! Слава Україні"
"Давно чекала на цей знак ЖИТТЯ та МИРУ".
"Однозначно Переможемо ❤️"
"Гарна прикмета!!❤️ Мир всім нам!!"
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Ранее актриса Ольга Сумская рассказала об ужасных похоронах своей мамы, которая умерла на четвертый день войны - Анну Ивановну хоронили под звуки взрывов на Байковом кладбище.
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