Оккупанты разбили дом детства Владимира Остапчука в Умани

Украинский шоумен Владимир Остапчук отреагировал на ночной обстрел Украины крылатыми ракетами.
Во время обстрела ракета попала в жилой дом в Умани на Черкасщине. Это родной город Остапчука. На странице в Instagram шоумен разместил ужасные кадры с последствиями попадания в девятиэтажку ракеты:
"Я мимо этого дома в школу ходил. В этом доме раньше жили четверо моих одноклассников. Я в нем 100 раз был. Это просто "Мой район", - рассказал Остапчук.
Также обеспокоенные фанаты Владимира поинтересовались, все ли хорошо с его родителями, которые также живут в Умани. На что ведущий ответил, что, к счастью, с ними все хорошо.
"К сожалению, не все сообщения могу показать, но спасибо за поддержку, с родителями все хорошо", - успокоил фанов Остапчук.
Смотрите видео о последствиях российской ракетной атаки по Умани утром 28 апреля 2023 года:
Напомним, что в ночь на 28 апреля страна-агрессорка Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел мирного населения Украины.
В Умани российская ракета повредила около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. Число жертв возросло до 6, среди погибших - ребенок.
Российская ракета попала в один из жилых домов в Днепре. Из-за попадания погибла молодая мать с двухлетней дочерью но еще три человека пострадали. В городе ликвидировали пожары.
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