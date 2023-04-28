Оккупанты разбили дом детства Владимира Остапчука в Умани

Известный ведущий прокомментировал ночной обстрел Украины российскими оккупантами своего родного города Умани.

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Остапчук отреагировал на обстрел Умани / фото: t.me/inform_ukr, іnstagram.com/vova_ostapchuk/

Украинский шоумен Владимир Остапчук отреагировал на ночной обстрел Украины крылатыми ракетами.

Во время обстрела ракета попала в жилой дом в Умани на Черкасщине. Это родной город Остапчука. На странице в Instagram шоумен разместил ужасные кадры с последствиями попадания в девятиэтажку ракеты:

"Я мимо этого дома в школу ходил. В этом доме раньше жили четверо моих одноклассников. Я в нем 100 раз был. Это просто "Мой район", - рассказал Остапчук.

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Российская ракета попала в дом детства Остапчука / скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Российская ракета прилетела в" район " детства Остапчука / скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Также обеспокоенные фанаты Владимира поинтересовались, все ли хорошо с его родителями, которые также живут в Умани. На что ведущий ответил, что, к счастью, с ними все хорошо.

"К сожалению, не все сообщения могу показать, но спасибо за поддержку, с родителями все хорошо", - успокоил фанов Остапчук.

Остапчук рассказал, что с его родителями / скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Смотрите видео о последствиях российской ракетной атаки по Умани утром 28 апреля 2023 года:

Напомним, что в ночь на 28 апреля страна-агрессорка Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел мирного населения Украины.

В Умани российская ракета повредила около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. Число жертв возросло до 6, среди погибших - ребенок.

Российская ракета попала в один из жилых домов в Днепре. Из-за попадания погибла молодая мать с двухлетней дочерью но еще три человека пострадали. В городе ликвидировали пожары.

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