Одесского рэппера-подкаблучника Джигана нашли в больнице с фингалом в Москве

Джиган опустил голову и понуро ковырялся в тарелке, освещая все вокруг своим "фонарем".

Джиган / instagram

Рэппер-одессит Джиган, который обосновался в Москве под юбкой у российской миллионерши Оксаны Самойловой, получил по "шапке".

По информации издания Super.ru, рэппер, который молчит о войне в Украине, оказался в Москве, в одной из клиник. Он также буквально "светил" своим фингалом во все стороны.

Джиган / Super.ru

Как написало СМИ, парочка была на затяжных каникулах на островах, а потом в Израиле. После этого хозяйка, ой, жена, Джигана перестала выходить на связь и целую неделю не появлялась в сториз.

Теперь же поклонники заметили разукрашенного рэппера в столовой клиники.

Напомним, ранее Джиган собрался переезжать в Израиль.

Как пишут российские Телеграмм-каналы, Джиган, который вместе со своим семейством, находится в Израиле на отдыхе, подался на гражданство. "Пишут, что Джиган в Израиле не только отдыхает, но и подает документы на израильское гражданство. И шансы, похоже, велики", - сообщает "Не Малахов".

По информации канала, Джиган, он же Денис Устименко-Вайнштейн вырос в Одессе. Его отец Александр Устименко служил моряком на судне дальнего плавания. О матери рэпера известно лишь то, что по национальности она еврейка. Фамилию Вайнштейн Джиган взял из-за уважения к покойной прабабушке, которая пережила Холокост.

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