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Одаривает беженцев в РФ, когда в Украине гибнут дети: новый позор Ани Лорак

Анна Подгорная
1 июня 2023, 22:29 обновлено 1 июня, 22:36
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"Голубка мира" принесла в клювике щедрую порцию российской пропаганды.
Ани Лорак
Ани Лорак снова игнорирует войну под прикрытием благотворительности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак, похоже, страдает раздвоением личности: на днях "Фонд мести" имени артистки финансировал атаку дронами по столице страны-оккупанта, а сегодня в День защиты детей, который оказался для Украины траурным, призывает донатить на поддержку российских детей и "спасает" беженцев в Подмосковье.

В ночь на 1 июня страна-агрессор совершила ракетную атаку по Киеву, в результате которой погибло трое людей, среди них - маленький ребенок. Эта трагедия не нашла отклика в сердце "голубки мира" Лорак.

Зато на своей странице в Instagram она написала циничный пост о безграничной любви и милосердии к детям, и оставила ссылку на российский фонд. Который, к слову, поддерживает пропагандистские нарративы про вину Украины в войне и разрушении мирных городов, в результате чего дети становятся сиротами и бездомными.

"С Международным днём защиты детей! Дети - наше будущее. Пусть наши дети будут лучше, чем мы. Я всегда помогала, помогаю и буду помогать детям, ведь все они заслуживают нашей любви. Только любовь и милосердие способны изменить мир к лучшему", - завела слащавые речи Ани Лорак.

После этого она отправилась в подмосковный Звенигород, где якобы нашла спасение от войны семейная пара с двумя детьми из Луганской области. Певица привезла семье стиральную машинку, предметы личной гигиены, одежду и игрушки для детей. Эту новость тут же с азартом подхватили росСМИ. Лорак так "не хотела афишировать свой визит", что во всей красе позировала перед камерами и так и эдак.

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около трех ночи в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы.

По последним данным КГВА, в Деснянском районе 3 погибших, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

В Днепровском районе 2 человека травмированы.

Всего: 3 погибших, из них 1 ребенок и 10 человек травмированы, в том числе 1 ребенок.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты применили ракеты малой дальности "Искандер" против гражданской и критической инфраструктуры Киевской области.

По предварительной информации, 10 из 10 ракет уничтожены ВВС Украины.

Вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается очень высокой, добавили в Генштабе.

Смотрите видео о том, как Ани Лорак троллят за успешную работу в качестве "секретного агента":

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