Обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу нашли мертвой

Джуффре покончила жизнь самоубийством, будучи пожизненной жертвой сексуального насилия и секс-торговли.

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Вирджиния Джуффре с сыном / Коллаж Главред, фото Instagram/virginiarobertsrising11

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Почему женщина покончила с собой

С чем это связано

Вирджиния Джуффре, женщина, обвинившая принца Эндрю в сексуальном насилии, покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщила ее семья в эксклюзивном заявлении для PEOPLE.

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Джуффре умерла в четверг, 24 апреля, в Ниргабби, Австралия, где она проживала последние несколько лет, сообщила ее семья.

"Джуффре покончила жизнь самоубийством, будучи пожизненной жертвой сексуального насилия и секс-торговли", — заявила ее семья. "Вирджиния была ярым воином в борьбе с сексуальным насилием и секс-торговлей. Она была светом, который поднял многих выживших. Несмотря на все невзгоды, с которыми она столкнулась в своей жизни, она сияла так ярко. Ее будет не хватать безмерно. Светом ее жизни были ее дети Кристиан, Ноа и Эмили".

Принца Эндрю обвинили в участии в скандале / Фото Википедия

"Когда она держала на руках свою новорожденную дочь, Вирджиния поняла, что должна дать отпор тем, кто надругался над ней и многими другими", — говорится в заявлении.

В заявлении для PEOPLE сотрудник по связям со СМИ полиции Западной Австралии Шелби Брэди подтвердила, что экстренные службы прибыли в дом в пятницу вечером в Ниргабби и обнаружили 41-летнюю женщину без признаков жизни. Была оказана экстренная первая помощь, но женщина была объявлена ​​мертвой на месте происшествия.

Женщина стала жертвой сексуального насилия / Фото Instagram/virginiarobertsrising11

Джуффре открыто говорила о насилии, которому она подвергалась в прошлом. В 2000 году Джуффре было 16 лет, когда ее завербовала Гислейн Максвелл для работы на педофила и торговца детьми Эпштейна.

Джуффре сказала, что пара ухаживала за ней и заставляла ее заниматься сексом с Эпштейном и другими людьми в рамках сложной сексуальной сети, из которой она сбежала в 2002 году. Эпштейн покончил жизнь самоубийством в августе 2019 года, находясь в тюрьме Нью-Йорка в ожидании суда по обвинению в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации.

Джуффре также заявила, что Эпштейн и Максвелл продали ее богатым и влиятельным мужчинам, включая принца Эндрю, который неоднократно отрицал какую-либо неправомерную деятельность.

Женщина стала жертвой сексуального насилия / Фото Instagram/virginiarobertsrising11

В 2021 году Джуффре заявила в иске, поданном против принца Эндрю в Нью-Йорке, что королевская особа заставила ее заняться с ним сексом три раза в период с 1999 по 2002 год в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове в Карибском море, принадлежащем Эпштейну.

В предыдущем заявлении Джуффре сказала: "Я призываю принца Эндрю к ответственности за то, что он со мной сделал. Влиятельные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы поймут, что можно не жить в тишине и страхе, а вернуть себе жизнь, высказавшись и требуя справедливости".

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