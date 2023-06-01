"Обращаюсь к руководителю СБУ": Панин просит помилования за фразу "Крым - наш"

Алексей Панин готов приехать в Украину, чтобы реабилитировать свое имя за ошибки, совершенные им под влиянием российской пропаганды.

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Алексей Панин просит вычеркнуть его из черных списков в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/actor.panin, pixabay.com

Российский актер Алексей Панин был недавно объявлен в федеральный розыск в стране-оккупанте за "оправдание терроризма". С самого начала полномасштабной войны он публично критикует власти страны на болотах и их решения, а также выражает открытую проукраинскую позицию.

Правда, такой позиция Панина была не всегда. В 2014 году артист поддержал аннексию Крыма, за что был занесен в черный список в Украине. Также на него завели уголовное дело.

Сейчас актер признает свои ошибки и считает, что его стоит реабилитировать в нашей стране. Он записал видеообращение к руководителю СБУ Украины с просьбой исключить его из списка лиц, которые представляют угрозу нашей стране. Ролик был опубликован в Telegram-канале Панина, с припиской, что он готов прилететь в Украину и дать объяснение в суде, если потребуется.

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"Хочу обратиться к руководителю СБУ Украины. Обратился бы к Владимиру Зеленскому, но мы с ним не знакомы. Очень смешная история получилась. В 2014 году на меня в Украине возбудили уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность страны. Правильно сделали, на самом-то деле. Потому что в 2014 году я был абсолютно глупый и наивный мальчик. Ну не мальчик уже, но одним словом дурачок. И имел неосторожность в силу своей глупости и под влиянием алкоголя бегать с российским флагом и кричать: "Крым – наш". Искренне сожалею, что я был такой же, как и многие россияне, зомбированный", - заявляет актер.

Он также отмечает, что ему не нужно ни убежище, ни похвала, ни материальная поддержка за его проукраинские убеждения, лишь восстановление честного имени: "На меня сейчас в России возбуждено уголовное дело, я нахожусь в розыске, потому что с первого дня войны я не поддерживаю убийцу и преступника Путина. До сих пор в Украине я нахожусь в списках лиц, которые являются угрозой для страны. Я уверен, что это – ошибка. Списки обновляются, наверное, просто меня оттуда не вычеркнули. Мне ничего не нужно от Киева. Странно, что я до сих пор нахожусь в этих списках".

Напомним, ранее Алексей Панин в интервью Дмитрию Гордону признался - он был уверен, что РФ не решится на войну. А когда российские оккупанты вторглись на территорию Украины, до последнего надеялся, что это послужит для россиян сигналом к тому, чтобы свергнуть ныне действующую власть и прекратить военные действия.

Также Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.

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