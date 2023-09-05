"Оборотни ради денег": Путинистка-звезда "Мухтара" изрыгнула желчь на Бенюка и Роговцеву

Известная фанатка диктатора Путина, актриса Оксана Сташенко, известная по ролям в детективном сериале "Возвращение Мухтара" и его продолжении "Мухтар. Новый след", решила в интервью русским пропагандистским СМИ в бессильной злобе поругать своих украинских коллег ‒ легендарных артистов Аду Роговцеву, Богдана Бенюка и Владимира Талашко.
Артистка-путинистка на голубом глазу говорит ‒ без СССР и страны-агрессора РФ наши звезды не состоялись бы в профессии. И потому они якобы должны быть благодарны россиянам.
В своей злобе Сташенко дошла до того, что назвала украинских актеров "оборотнями" и обвинила в ненависти к России, а также в алчности.
"Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни", – выдала пропагандистка.
Вояжи артистов-путинистов на Донбасс
Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.
До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.
Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов. И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.
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