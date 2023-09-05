УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Оборотни ради денег": Путинистка-звезда "Мухтара" изрыгнула желчь на Бенюка и Роговцеву

Дмитрий Видоменко
5 сентября 2023, 10:45 обновлено 5 сентября, 10:52
48
Фанатка диктатора Путина, актриса Оксана Сташенко - звезда "Возвращение Мухтара" - решила в бессильной злобе разругать артистов Богдана Бенюка и Аду Роговцеву.
Сташенко, Бенюк, Роговцева
В своей злобе Оксана Сташенко дошла до того, что назвала украинских актеров "оборотнями"/ коллаж Главред, фото УНИАН

Известная фанатка диктатора Путина, актриса Оксана Сташенко, известная по ролям в детективном сериале "Возвращение Мухтара" и его продолжении "Мухтар. Новый след", решила в интервью русским пропагандистским СМИ в бессильной злобе поругать своих украинских коллег ‒ легендарных артистов Аду Роговцеву, Богдана Бенюка и Владимира Талашко.

Артистка-путинистка на голубом глазу говорит ‒ без СССР и страны-агрессора РФ наши звезды не состоялись бы в профессии. И потому они якобы должны быть благодарны россиянам.

В своей злобе Сташенко дошла до того, что назвала украинских актеров "оборотнями" и обвинила в ненависти к России, а также в алчности.

видео дня

"Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни", – выдала пропагандистка.

Вояжи артистов-путинистов на Донбасс

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов. И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ада Роговцева Богдан Бенюк
Реклама

Главное за день

СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

11:03 Украина
Ядерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - Кочетков

Ядерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - Кочетков

09:00 Эксклюзивы
РФ может прекратить боевые действия: генерал назвал одно условие

РФ может прекратить боевые действия: генерал назвал одно условие

08:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:03

СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

11:01

"Оккупанты будут убегать ночью": когда и как закончится война в Украине - прогноз

10:45

"Оборотни ради денег": Путинистка-звезда "Мухтара" изрыгнула желчь на Бенюка и Роговцеву

10:43

В РФ освободили Суровикина: в NYT узнали о судьбе генерала

10:40

Убойный эффект: как избавиться от тараканов народными средствами

Заморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – СотникЗаморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – Сотник
10:36

Везли генеральского кота 2-мя вертолетами: пилот рассказал о диком случае в авиации РФВидео

09:56

Как отмыть чашку от чая и кофе: налет растворится через 5 минут

09:54

В Украине начали делать доплаты к пенсиям: кто имеет право на деньги

09:52

"Эрдоган был очень разочарован": в Сети всплыли детали встречи лидера Турции с Путиным

Реклама
09:25

Бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 ФСБшников

09:07

С 1 октября украинки должны становиться на военный учет: кого это коснется

09:00

Ядерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - КочетковЭксклюзив

08:53

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы харизматичны

08:38

РФ может прекратить боевые действия: генерал назвал одно условие

07:58

В боях с оккупантами в Украине погиб доброволец из Колумбии

07:25

ВСУ добились тактического успеха на Запорожье и продвинулась за "зубы дракона" - ISW

07:05

Оптическая иллюзия для гениев: лишь единицы разглядят известного человека на картинке

06:49

Почему назначение Умерова не влияет на коррупциюмнение

06:43

В РФ заявили об атаке дронов на Москву и еще две области: что известно

06:35

Что означает "нівроку": языковед объяснил колоритное слово

Реклама
05:40

Эксперт объяснил, почему "Кинжалы" на Су-34 являются российским "вбросом"

05:15

ООН чрезвычайно негативно относится к Украине: политолог удивил подробностями

04:40

Спецоперация в тылу РФ: разведчики ВСУ раскрыли, как ушли из засады под Бахмутом

04:05

Армия РФ совершила парад ошибок, до конца сентября мы можем освободить Токмак – Коваленко

03:10

Бывшая жена Потапа раскрыла суммы, которые тратит в месяц

02:42

"Тиран, нарцисс и насильник": экс-жена Войтенко обвинила его в домашнем насилии

02:12

Как восстановить старые ржавые инструменты: прослужат еще не один год

01:39

Можно ли сажать тую возле дома: развенчаны мифы "кладбищенского дерева"

00:14

Умер рок-звезда и исполнитель песен из мультфильма "Шрек"Видео

00:11

Взрывная оптическая иллюзия: только гении могут найти пчелу в спальне за 7 секунд

04 сентября, понедельник
23:34

В две области Украины все чаще пытается проникнуть ДРГ: в ГПСУ раскрыли подробности

22:54

Встреча диктаторов: Ким Чен Ын поедет к Путину, чтобы обсудить поставку оружия РФ

22:47

Тает во рту: готовим воздушный низкокалорийный яблочный пирог

22:39

Россияне могут иметь в Украине разветвленную сеть подземных тоннелей - ВСУ

22:25

У победителя Шансу и Голосу країни произошло несчастье в семье

22:24

ВСУ держат оборону: оккупанты наступают и несут потери на передовой

22:14

Денис Казанский. Почему заскулили российские военкорыВидеоблоги

22:04

"Хорошие русские" просто сидят и ждут, когда Путина победим мымнение

21:54

Netflix случайно "похоронил" в своем сериале украинского поэта: тот отреагировал

21:42

Переговоры Эрдогана и Путина, зерновое соглашение и последствиямнение

Реклама
21:38

В сентябре ожидается "курсовая качка": банкир сделал прогноз по стоимости валюты

20:35

Кулеба анонсировал переговоры Зеленского и Эрдогана

20:31

ВСУ повредили важные мосты оккупантов: не смогут перевозить оружие и технику

19:45

ВСУ получают огневое преимущество: раскрыты хитрости, к которым прибегают военные

19:31

Звезда Игры престолов разводится с мужем после 4 лет брака - СМИ

19:14

Пропагандисты случайно выдали размещение ПВО возле резиденции Путина

18:36

Дамы вперед: Джонни Депп высказался про роман с Дженной Ортегой

18:31

Кулеба раскрыл, что Украина имеет доказательства падения дронов Shahed в Румынии

18:30

Не профессия: что означает слово "лікарша" в украинском языке - Авраменко ответил

18:11

Загадка для проверки на внимательность: только единицы найдут 5 отличий за 10 секунд

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять