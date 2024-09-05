Родная дочь Мария Шукшина подсунула матери документ, который та неглядя подписала.

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Путинистка Шукшина технично обманула свою мать / Коллаж Главред, фото Википедия, Lenta.ru

Путинистка Мария Шукшина, которая всячески поддерживает террориста-Путина и военное вторжение России в Украину, пытается урвать себе побольше наследства, оставшееся от ее отца.

В частности, как пишут пропагандистские СМИ, Мария Шукшина ввела родную мать Лидию в заблуждение и переписала на себя ее долю в авторских правах на наследие Шукшина.

Узнав о том, что она больше не является правообладателем произведений покойного мужа, Федосеева-Шукшина впала в депрессию.

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Кто такая Мария Шукшина Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.

"Когда Лидия Николаевна узнала, что ее лишили доли в авторском наследии Шукшина, она была, мягко говоря, удивлена. Мария ей регулярно приносила некую сумму. И вдруг выясняется, что деньги деньгами, но Лидия Николаевна перестала быть правообладателем. Что родная дочь ввела ее в заблуждение", — пояснила адвокат женщины Вербицкая-Линник.

Оказывается, ушлая Шукшина дала 85-летней актрисе на подпись какой-то документ, который оказался распиской об отчуждении своей доли авторских прав. Издание пишет, что это случайно обнаружила младшая дочь Ольга и подала иск в суд на родственниц.

Следующее заседание по спору о наследстве Шукшиных назначено на 29 октября 2024 года.

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Напомним, ранее Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.

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