Объединенные войной: истории ведущих Сніданку з 1+1 и ТСН, которые ждут мужей с фронта

"Мы не живем где-то в телевизоре, мы живем с вами в одной стране": ведущая ТСН Маричка Падалко обратилась к семьям защитников Украины.

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Маричка Падалко рассказала истории трех защитников - мужей ведущих 1+1, которые защищают нашу страну / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

День Независимости зрители 1+1 Украина встретили вместе с ведущими Сніданку з 1+1 и ТСН. Спецпроект " Независимость. Храбрые сердца " провели из нескольких знаковых исторических локаций под открытым небом, которые объединила река Днепр - символ мощной силы Украины.

На одной из локаций, на правом берегу Киева, работали Святослав Гринчук и Маричка Падалко. Ведущая ТСН рассказала истории трех защитников - своего мужа Егора Соболева, который сейчас служит в ВСУ, Андрея Онистрата - мужа-военного ведущей "Сніданку. Выхідного" Валентины Хамайко, и Игоря – мужа ведущей Сніданку з 1+1 Людмилы Барбир, который также встал на защиту страны.

"Уже второй год независимости, когда украинцы чувствуют особый дух братства. Нас очень многое объединяет - мы вместе ужасаемся ракетным обстрелам, вместе радуемся, когда украинский флаг вновь возвращается на освобожденные территории. Мы всегда, с очень большим уважением относимся к человеческим историям, которые рассказывали в Сніданку з 1+1, в ТСН, и из-за этого имели особый контакт со зрителем. Мы не живем где-то в телевизоре, мы живем с вами в одной стране. Мы живем с вами одной жизнью, и нас многое объединяет", - говорит Падалко.

Ведущая Сніданку з 1+1 Людмила Барбир нечасто делится своими семейными переживаниями в соцсетях, хотя что такое мужчина на войне знает еще со времен АТО. Барбир полтора года живет в ожидании добрых вестей от своего мужа. На днях его бригада вошла в Работино.

"Я строю свои планы ввиду того, что он будет не со мной, он будет далеко, и мы будем переписываться плюсиками", - рассказывает ведущая.

Также она делится, что сейчас главным мужчиной в доме остается сын: "Он стал очень самостоятельным. Он много мне помогает. Игорь постоянно говорит: "Тарас, меня нет дома, ты помогай маме".

Людмила Барбир с мужем / Пресс-служба

Муж ведущей "Сніданок. Вихідний" Валентины Хамайко, Андрей Онистрат, как многодетный отец, мог уехать за границу, но этого не сделал, и вместе со своим старшим сыном Остапом ушел на фронт. После гибели 21-летнего Остапа, отец получил еще одно законное основание для демобилизации, однако отказался. Наставление от мужа - "Все будет хорошо. У нас других вариантов нет", Валя часто повторяет себе и детям, как мантру.

"Я не хочу папу героя на фотографии. Я хочу видеть мужчину рядом с собой. На что мне муж сказал: "А ты понимаешь, как мне смотреть сыновьям в глаза? Они мне рано или поздно зададут вопрос: "Папа, а где ты был в те времена?", - говорит Валентина Хамайко.

Муж Валентины Хамайко с сыном / пресс-служба

У Марички Падалко из всей большой семьи с ней в Киеве остался старший сын Михаил. Дочери Маша и Катя уехали на этот учебный год в Прагу, а муж ведущей Егор Соболев уничтожает оккупантов и вражескую технику на Запорожском направлении.

Падалко также поддержала семьи тех украинских героев, чьи мужья, родители, братья, уже не вернутся домой: "Вы, как никто, знаете цену этого дня, цену будущей победы. И я очень хочу, чтобы у вас, и мы сделаем для этого все, никогда не возникал вопрос - а за что погиб мой муж, за что погиб мой папа. И я уверена, что вы будете видеть перед собой много их достойных последователей".

Еще больше историй героев Украины, на чьих плечах держится независимость, рассказали в спецпроекте канала 1+1 Украина – "Независимость. Храбрые сердца".

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