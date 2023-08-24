УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Объединенные войной: истории ведущих Сніданку з 1+1 и ТСН, которые ждут мужей с фронта

Анна Подгорная
24 августа 2023, 17:11 обновлено 24 августа, 17:11
1
"Мы не живем где-то в телевизоре, мы живем с вами в одной стране": ведущая ТСН Маричка Падалко обратилась к семьям защитников Украины.
Маричка Падалко, Валентина Хамайко с мужем
Маричка Падалко рассказала истории трех защитников - мужей ведущих 1+1, которые защищают нашу страну / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

День Независимости зрители 1+1 Украина встретили вместе с ведущими Сніданку з 1+1 и ТСН. Спецпроект " Независимость. Храбрые сердца " провели из нескольких знаковых исторических локаций под открытым небом, которые объединила река Днепр - символ мощной силы Украины.

На одной из локаций, на правом берегу Киева, работали Святослав Гринчук и Маричка Падалко. Ведущая ТСН рассказала истории трех защитников - своего мужа Егора Соболева, который сейчас служит в ВСУ, Андрея Онистрата - мужа-военного ведущей "Сніданку. Выхідного" Валентины Хамайко, и Игоря – мужа ведущей Сніданку з 1+1 Людмилы Барбир, который также встал на защиту страны.

"Уже второй год независимости, когда украинцы чувствуют особый дух братства. Нас очень многое объединяет - мы вместе ужасаемся ракетным обстрелам, вместе радуемся, когда украинский флаг вновь возвращается на освобожденные территории. Мы всегда, с очень большим уважением относимся к человеческим историям, которые рассказывали в Сніданку з 1+1, в ТСН, и из-за этого имели особый контакт со зрителем. Мы не живем где-то в телевизоре, мы живем с вами в одной стране. Мы живем с вами одной жизнью, и нас многое объединяет", - говорит Падалко.

Ведущая Сніданку з 1+1 Людмила Барбир нечасто делится своими семейными переживаниями в соцсетях, хотя что такое мужчина на войне знает еще со времен АТО. Барбир полтора года живет в ожидании добрых вестей от своего мужа. На днях его бригада вошла в Работино.

"Я строю свои планы ввиду того, что он будет не со мной, он будет далеко, и мы будем переписываться плюсиками", - рассказывает ведущая.

Также она делится, что сейчас главным мужчиной в доме остается сын: "Он стал очень самостоятельным. Он много мне помогает. Игорь постоянно говорит: "Тарас, меня нет дома, ты помогай маме".

Людмила Барбир с мужем
Людмила Барбир с мужем / Пресс-служба

Муж ведущей "Сніданок. Вихідний" Валентины Хамайко, Андрей Онистрат, как многодетный отец, мог уехать за границу, но этого не сделал, и вместе со своим старшим сыном Остапом ушел на фронт. После гибели 21-летнего Остапа, отец получил еще одно законное основание для демобилизации, однако отказался. Наставление от мужа - "Все будет хорошо. У нас других вариантов нет", Валя часто повторяет себе и детям, как мантру.

"Я не хочу папу героя на фотографии. Я хочу видеть мужчину рядом с собой. На что мне муж сказал: "А ты понимаешь, как мне смотреть сыновьям в глаза? Они мне рано или поздно зададут вопрос: "Папа, а где ты был в те времена?", - говорит Валентина Хамайко.

Муж Валентины Хамайко с сыном
Муж Валентины Хамайко с сыном / пресс-служба

У Марички Падалко из всей большой семьи с ней в Киеве остался старший сын Михаил. Дочери Маша и Катя уехали на этот учебный год в Прагу, а муж ведущей Егор Соболев уничтожает оккупантов и вражескую технику на Запорожском направлении.

Падалко также поддержала семьи тех украинских героев, чьи мужья, родители, братья, уже не вернутся домой: "Вы, как никто, знаете цену этого дня, цену будущей победы. И я очень хочу, чтобы у вас, и мы сделаем для этого все, никогда не возникал вопрос - а за что погиб мой муж, за что погиб мой папа. И я уверена, что вы будете видеть перед собой много их достойных последователей".

Еще больше историй героев Украины, на чьих плечах держится независимость, рассказали в спецпроекте канала 1+1 Украина – "Независимость. Храбрые сердца".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине шоу-бизнес ТСН Сніданок з 1+1 День Независимости Украины новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

15:54 Украина
"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

15:41 Украина
Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в Крыму

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в Крыму

14:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:11

Объединенные войной: истории ведущих Сніданку з 1+1 и ТСН, которые ждут мужей с фронта

16:58

Ударил в лицо и таскал за волосы: в Чехии мужчина жестоко избил украинок

16:46

Успение пресвятой богородицы 2023: когда и как нужно отмечать праздник

16:35

Что сделать 26 августа, чтобы избавиться от бед и порчи: приметы и запреты дня

16:12

Цветы - прошлый век: что подарить учителю на 1 сентября

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокПутин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок
16:06

Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков "Ту-22" осталось у россиян

16:04

Как ВСУ бьют корабли РФ морскими дронами: Буданов рассказал об оружии

15:54

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

15:42

День Ангела по церковному календарю: кто празднует именины в сентябре

Реклама
15:41

"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

15:39

Байден поздравил Украину с Днем независимости и анонсировал новые санкции против РФ

15:30

Загадка для тех, у кого острый глаз: нужно найти "невидимую" сойку в горах

15:05

Крупнейший лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси демонтируют - СМИ

15:03

Ликвидация Пригожина: Путин может готовиться к гражданской войне в РФ

14:49

"Спасите, наш папа сошел с ума": дети Киркорова испугались странного поведения

14:45

Православный календарь на август 2023: важные церковные праздники

14:41

Взрывчатка в шасси, тела Пригожина и Уткина "опознали": в Сети узнали детали

14:34

Какие коты приносят деньги: три милых породы, перед которыми тяжело устоять

14:31

София Ротару открыто пожелала победы Украине над Россией

14:20

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в КрымуВидео

Реклама
14:06

Вот это подарок: голливудские звезды поразили знанием украинского языкаВидео

13:59

Гороскоп на завтра 25 августа 2023: Льву – важное смс, Козерогу - непонимание

13:48

"Сползла по стене в слезах": Квиткова рассказала о диагнозе сына

13:45

Норвегия тоже даст ВСУ самолеты F-16 - СМИ

13:19

Узнают тайну отношений и получат работу: каким знакам зодиака повезет осенью

13:04

Ликвидация Пригожина – дерзкий поступок, Путин открыл ящик Пандоры – эксперт

12:37

"Использовать ценность нашего соседства": Лукашенко цинично "поздравил" украинцев с Днем независимости

12:28

Грозят серьезные проблемы: у Киркорова обнаружились миллионные долги в России

12:18

"Мина была в метре от ноги": Вакарчук рассказал, как Жадан спас его от смерти в Харькове

12:10

Как отстирать старые желтые пятна от пота: исчезнут на глазах

11:52

Не спим и держим рот открытым: путинистка Кудрявцева рассказала, что делать при атаке на Москву

11:40

Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина: эксперт назвал причину промедления

11:32

Эксперт пояснил, повлияет ли гибель Пригожина на позиции Лукашенко

11:12

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе ТарханкутВидео

11:07

Зачем опытные хозяйки моют пол з солью: 3 причины делать так же

11:00

Каждый пятый вертолет с самолетом: россияне угробили без боев 20% авиации - Newsweek

10:52

Favbet Foundation передал ВСУ двухосевой прицеп Agricom и партию FPV-дронов

10:37

Зеленский – об оружии Украины: потопили "Москву" и попадаем по Крымскому мосту

10:28

Что на самом деле означает слово "наразі": языковед расставил точки над "і"

10:24

10 важных вещей для школы, которые родители забывают купить: проверь себя

Реклама
10:17

Юрист развеял самые распространенные мифы о мобилизации: что нужно знать военнообязанным

09:47

ВСУ в Крыму уничтожили российский С-400, а на Херсонщине – три установки С-300

09:18

"Экипаж не знал, что происходит": Буданов раскрыл детали спецоперации с вертолетом Ми-8ФотоВидео

09:10

Как украинцам правильно оформить субсидию и как не остаться без нее: ответ Минсоцполитики

09:06

Никаких возможностей договориться с Путиным нетмнение

08:18

"Абсолютно в любой точке мы можем достать противника": Буданов пригрозил оккупантам в Крыму

08:10

Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, ЧВК Вагнера "сдуется" – ISW

07:16

Самолет Пригожина сбила российская ПВО, Путин не берет пленных – Financial Times

06:32

РФ ударила по Днепру в День Независимости: есть "прилет"Фото

06:10

Украина наконец начала производить собственные минымнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять