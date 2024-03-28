Нужны друг другу: Светлаков прокомментировал роман с Верой Брежневой

Популярный российский актер и комик Сергей Светлаков, который оказался среди зрителей концерта в Крокус Сити Холл в Подмосковье, где накануне произошел теракт и погибли люди, рассказал о своих отношениях с украинской певицей Верой Брежневой.
Как написало пропагандистское СМИ Стархит, актер и певица снимались в фильме "Джунгли" и изображали супружескую пару. После этого фильма, оба актера развелись со своими супругами.
По словам Светлакова, актеры действительно в каком-то одинаковом состоянии оказались на этом острове. "И как-то все соединило нас там и сценарии, и жизненные обстоятельства, много параллелей было. Поэтому, мне кажется, мы достаточно натурально в кадре смотрелись. Я могу сказать, что, скорее всего, ничего не было. Да нет. Все… Ничего не было", - рассказывает он.
Кто такой Сергей Светлаков
Сергей Светлаков - российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист. Участник команды КВН "Уральские пельмени".
Он также был ведущим разных юмористических шоу, в том числе "Наша Раша" и "Прожекторпэрисхилтон" вместе с Александром Цекало, Иваном Ургантом и Гариком Мартиросяном. Светлаков о войне в Украине молчит.
Артист добавляет, что тогда у пары получилось и творчески, и по-человечески раствориться друг в друге."И мы друг другу тогда были явно нужны", - добавляет он.
Напомним, ранее российская силиконовая дива Виктория Боня сказала, что Вера Брежнева занималасьэлитным эскортом, по ее словам, один из знакомых хотел воспользоваться такими услугами, но они не сошлись в цене. Горячую сплетню тут же подхватила пресса страны-оккупанта, смакуя каждую деталь этой клеветы.
А также у Веры Брежневой, которая встала на сторону Украины, отказавшись от кровавых русских рублей, забрали бизнес, который она вела в стране на болотах.
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