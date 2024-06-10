Новый старый жених: Бритни Спирс вернулась к бывшему - СМИ

Американская певица Бритни Спирс уже почти год, как холостячка - в августе прошлого года она рассталась со своим третьим мужем, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, после семи лет вместе. А уже в сентябре стало известно, что поп-звезда завела сомнительный роман с Полом Ричардом Солизом, который имеет судимости и раньше работал разнорабочим в е с Асгари доме.
В мае пара подралась в одном из отелей Лос-Анджелеса, Брит сломала ногу и после этого Солиз исчез из ее поля зрения. Однако во время ее недавнего путешествия в Лас-Вегас, на ее горизонте возник новый мужчина.
Вернее этот мужчина Спирс хорошо известен - это Джейсон Тревик, с которым у певицы были деловые и романтические отношения с 2009 по 2013 год. Пара даже была обручена, но до свадьбы дело так и не дошло.
Тем не менее между Джейсоном и Бритни сохранились теплые отношения. И когда она приехала в Лас-Вегас и предложила Тревику отдохнуть вместе, он с радостью согласился. Вместе они провели минимум один вечер в гостиничном комплексе Resorts World, сообщает издание TMZ.
Однако про возобновление романтики, по словам инсайдеров, говорить еще рановато - близкое окружение Спирс одобряет Тревика, и было бы радо, если бы они снова были вместе, но пока ни Брит, ни Джейсон "не смотрят в этом направлении".
Кто такая Бритни Спирс?
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
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