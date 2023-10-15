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Новый муж Дорофеевой публично закатил ей сцену ревности из-за известного блогера

Анна Подгорная
15 октября 2023, 13:34 обновлено 15 октября, 13:40
Кацурин "застукал" жену за объятиями с другим Мишей.
Миша Кацурин, Надя Дорофеева
Надя Дорофеева и Миша Кацурин - ресторатор устроил жене сцену ревности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha_katsurin, instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева приняла участие в благотворительном сборе средств на пользу украинских защитников - вместе с известными блогерами она записала кавер и сняла клип на собственную песню, в которых рассказала про благотворительную инициативу.

Во время съемок артистка сделала смешное фото с блогером Мишей Лебигой. Снимок появился на его странице в Instagram.

В кадре Надя и Миша позируют, сидя на диване. При этом блогер закинул свои ноги певице на колени, пока она его нежно обнимает. "Мам, знакомься - это Надя, я ее люблю, и она будет жить с нами!" - подписал фотографию Лебига.

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В комментариях к снимку появился муж Дорофеевой, музыкант и ресторатор Миша Кацурин, за которым певица замужем с лета. "Я тебя люблю, но я в [шоке - неценз.]", - написал он.

Примечательно, что "успокаивать" Кацурина бросился Лебига, а не Надя. "Миша, это не то, что ты подумал. Я все объясню", - написал блогер.

Надя Дорофеева, Миша Лебига
Надя Дорофеева и Миша Лебига заставили Мишу Кацурина поволноваться / instagram.com/misha_lebiga

Ранее Надя Дорофеева рассказала про свои взгляды на материнство, которые изменились в браке с Мишей Кацуриным. Также певица назвала имя будущего ребенка.

Позже Дорофеева экстренно отменила концерт за 2 часа до начала, чем немало удивила поклонников. Артистка пожаловалась на нестандартную ситуацию, которая произошла с ней впервые.

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шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса Миша Кацурин
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