Новый муж Дорофеевой публично закатил ей сцену ревности из-за известного блогера

Певица Надя Дорофеева приняла участие в благотворительном сборе средств на пользу украинских защитников - вместе с известными блогерами она записала кавер и сняла клип на собственную песню, в которых рассказала про благотворительную инициативу.
Во время съемок артистка сделала смешное фото с блогером Мишей Лебигой. Снимок появился на его странице в Instagram.
В кадре Надя и Миша позируют, сидя на диване. При этом блогер закинул свои ноги певице на колени, пока она его нежно обнимает. "Мам, знакомься - это Надя, я ее люблю, и она будет жить с нами!" - подписал фотографию Лебига.
В комментариях к снимку появился муж Дорофеевой, музыкант и ресторатор Миша Кацурин, за которым певица замужем с лета. "Я тебя люблю, но я в [шоке - неценз.]", - написал он.
Примечательно, что "успокаивать" Кацурина бросился Лебига, а не Надя. "Миша, это не то, что ты подумал. Я все объясню", - написал блогер.
Ранее Надя Дорофеева рассказала про свои взгляды на материнство, которые изменились в браке с Мишей Кацуриным. Также певица назвала имя будущего ребенка.
Позже Дорофеева экстренно отменила концерт за 2 часа до начала, чем немало удивила поклонников. Артистка пожаловалась на нестандартную ситуацию, которая произошла с ней впервые.
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