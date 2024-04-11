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Новый королевский малыш: 53-летняя королева Рания впервые станет бабушкой

Анна Подгорная
11 апреля 2024, 20:13
Наследный принц Иорданского Хашимитского Королевства готовится стать отцом.
принц Хусейн, принцесса Раджва, королева Рания
Сын королевы Рании станет отцом - принц Хусейн с женой ждут ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alhusseinjo

Иорданская королевская семья уже летом 2024 года станет больше - кронпринц Хусейн ибн Абдалла и его супруга, принцесса Раджва аль-Хусейн, скоро впервые станут родителями. Сообщение б этом появилось на официальном сайте семьи.

"Королевский Хашимитский двор рад сообщить, что Их Королевские Высочества наследный принц Аль-Хусейн бин Абдалла II и принцесса Раджва Аль-Хусейн ожидают своего первого ребенка этим летом", - гласит объявление.

29-летний принц и первый наследник иорданского трона Хусейн ибн Абдалла женился на Раджве аль-Хусейн, в девичестве Аль-Саиф, в июне 2023 года. На роскошной свадьбе присутствовало множество знатных гостей, в том числе и принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин.

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Будущий ребенок принца Хусейна - первый внук королевы Рании и короля Абдаллы II. К своему имени он будет носить приставку "ибн Хусейн", если родится мальчик, или "бинт Хусейн", если будет девочка. Согласно порядку наследования иорданского престола, в линии находятся лишь мужчины.

принц Хусейн, принцесса Раджва
Сын королевы Рании станет отцом - принц Хусейн с женой ждут ребенка / twitter.com/RHCJO

Кто такая королева Рания?

Королева Рания или Рания аль-Абдалла - королева Иордании (с марта 1999), жена короля Абдаллы II, мать наследного принца Королевства Иордании и еще троих королевских детей. Писательница. Выступает в защиту прав женщин. Кроме общественной деятельности широко известна своими стильными луками.

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