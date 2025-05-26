Новые отношения и материнство: Цимбалару рассказала, что сейчас у нее на сердце

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В марте 2024 года, после десяти лет вместе, украинские актеры Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов объявили о расставании. Впрочем, артистку в компании бывшего мужа можно увидеть даже год спустя - нередко бывшие влюбленные пересекаются в профессиональном плане. Сейчас, к примеру, они вместе играют в спектакле.
При этом Цимбалару отмечает: ничего романтического между ней и Баклановым не осталось - они разошлись мирно и в добрых отношениях, и оба уже отпустили совместное прошлое. Об этом Анастасия рассказала в интервью для шоу "Ближче до зірок".
"У нас есть репетиции, спектакли, мы периодически видимся. Мы в нормальных отношениях. Поэтому, думаю, что можно смело уже отпустить друг друга в свободное плавание. Оставить эту тему в покое и продолжать жить свою насыщенную жизнь", - говорит актриса.
Цимбалару также призналась, что сейчас она одинока. Впрочем, это не мешает ей строить планы: артистка видит себя женой и матерью, и ради семьи будет готова отодвигать работу на второй план.
"Я не карьеристка, стопроцентно у меня нет цели быть только номер один. Нет, я хочу видеть себя и за мужем, хочу видеть себя мамой, но сейчас нет, не знакомятся вообще. Вот последние два месяца полная тишина", - поделилась звезда.
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Кто такая Анастасия Цимбалару?
Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.
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