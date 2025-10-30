"Никаких швов": Сумская призналась, как меняла свою внешность

Ольга Сумская ответила на вопросы про пластические операции.

Ольга Сумская рассказала о пластических операциях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская рассказала, как поддерживает красоту

Делала ли актриса пластические операции

Известная украинская актриса Ольга Сумская честно ответила на вопрос о том, как она меняла свою внешность. Актриса призналась в комментарии программе "Ранок у великому місті", делала ли она когда-нибудь пластические операции.

В следующем году Сумской исполнится 60 лет и она до сих является эталоном внешности для украинцев. Ольга призналась, что не все верят в естественность ее красоты и подозревают в хирургических вмешательствах.

"Я не делала пластику, хоть меня все упрекают, пишут: "Это жертва пластики". Друзья, никаких швов", — заверила звезда.

Ольга Сумская - как сохранить молодость в возрасте 60 лет / фото: instagram.com/olgasumska

Актриса рассказала, что очень боится что-то кардинально менять в своей внешности, но пользуется косметологическими процедурами, которые поддерживают ее молодость.

"Я боюсь безумно этого, просто безумно. Но инъекции, процедуры, лазерная терапия, сегодня огромный спектр процедур и поэтому все это умеренно", — раскрыла секрет Ольга Сумская.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что известная актриса Ольга Сумская столкнулась с проблемами во время установки памятника своей маме – актрисе Анне Сумской. Артистка столкнулась с хейтом со стороны блогеров, которые снимают контент на кладбищах.

Также Ольга Сумская поддержала украинцев в критике ее сестры Натальи Сумской. Ольга подчеркнула, что ей понравился "интересный и жизненный" текст украинской писательницы Евгении Кузнецовой, который ее родственница зачитала на радиодиктанте, но она тоже не успевала его записать.

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

