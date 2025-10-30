"Никаких швов": Сумская призналась, как меняла свою внешность

Вы узнаете:
Известная украинская актриса Ольга Сумская честно ответила на вопрос о том, как она меняла свою внешность. Актриса призналась в комментарии программе "Ранок у великому місті", делала ли она когда-нибудь пластические операции.
В следующем году Сумской исполнится 60 лет и она до сих является эталоном внешности для украинцев. Ольга призналась, что не все верят в естественность ее красоты и подозревают в хирургических вмешательствах.
"Я не делала пластику, хоть меня все упрекают, пишут: "Это жертва пластики". Друзья, никаких швов", — заверила звезда.
Актриса рассказала, что очень боится что-то кардинально менять в своей внешности, но пользуется косметологическими процедурами, которые поддерживают ее молодость.
"Я боюсь безумно этого, просто безумно. Но инъекции, процедуры, лазерная терапия, сегодня огромный спектр процедур и поэтому все это умеренно", — раскрыла секрет Ольга Сумская.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
