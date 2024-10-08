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"Невозможно устоять": Злата Огневич высказалась про отношения с лидером Бумбокса

Анна Подгорная
8 октября 2024, 02:30
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Андрею Хлывнюку приписывали роман с певицей.
Андрей Хлывнюк, Злата Огневич
Злата Огневич призналась, что было между ней и Андреем Хлывнюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andriihorolski, instagram.com/zlata.ognevich

В 2020 году украинская певица Злата Огневич выпустила лирическую песню "Ти обіцяв". Автором ее текста выступил лидер группы Бубмбокс Андрей Хлывнюк, что породило слухи про романтические отношения между артистами.

Тогда оба певца комментировали эту сплетню очень сдержанно - не отрицали, что было несколько встреч на кофе и взаимная заинтересованность, однако в подробности никого не посвящали. Такой ситуация оставалась до недавнего времени - пока Огневич в комментарии для Люкс ФМ не призналась, что имела нежные чувства к Хлывнюку.

Однако тогда у артистов отношения сложились лишь в формате совместного творчества. Впрочем, сейчас Злата с большим интересом отнеслась, если бы ей удалось вновь пересечься с Андреем.

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"Прошло много времени с нашей последней встречи и мне было бы интересно увидеть, насколько он изменился. Потому что, я думаю, что 100% за это время произошли изменения. Но он очень непростой человек, как и все творческие люди. Покажите мне простого творческого человека. Это проявляется во всем: в подходе к творчеству, в характере, в общении с людьми. Но я очень счастлива, что наша встреча принесла такую песню, как "Ти обіцяв". Я написала музыку на стихи Андрея. ... Он мне тогда очень нравился, потому что невозможно устоять перед чарами мужчины, который глубокий, умный, талантливый, харизматичный. Да, он мне нравился, но, как вы видите, это только творческий союз", - с искренней улыбкой рассказала Злата Огневич.

Кто такая Злата Огневич?

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Кто такой Андрей Хлывнюк?

Андрей Хлывнюк - вокалист и автор текстов группы "Бумбокс", служащий ВСУ. В начале полномашстабной войны в Украине вступил в ряды территориальной обороны, затем стал оператором дрона. Был ранен. Имеет орден "За мужество" III степени. Исполнил украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из негласных символов украинского сопротивления и "завирусилась" в социальных сетях по всему миру.

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