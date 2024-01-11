Невестка Ющенко показала розовощекого внука бывшего президента

Елена Ющенко, невестка третьего президента Украины и политического деятеля Виктора Ющенко, редко делится кадрами с сыном - пятым и самым маленьким внуком бывшего гаранта. Однако некоторые моменты материнское сердце, гордое за своего малыша, просто не может скрывать.
Сейчас Андрею-младшему чуть больше года, и нынешняя погода позволила ему впервые по-настоящему познакомиться с зимой. Малыш был крайне рад новому опыту. Все это его мама заботливо фиксировала на фото и видео, а кадрами поделилась на своей странице в Instagram.
Андрей Андреевич с большим интересом вышагивал по снегу, рассматривал деревья, которые внезапно стали белыми, увлеченно играел с кошкой - маленькие зимние радости малыш воспринял с большим азартом.
Видео прогулки сына Елена Ющенко назвала "зимней мечтой". И в самом деле, о тихой прогулке бок о бок с самыми дорогими и близкими в долгие и холодные вечера сегодня мечтают многие украинцы.
Смотрите видео зимней прогулки пятого внука Виктора Ющенко:
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