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Невестка Ющенко показала розовощекого внука бывшего президента

Анна Подгорная
11 января 2024, 00:09
Андрей Андреевич на данный момент, хоть и является очень серьезным годовалым мужчиной, но в семье Ющенко он сейчас самый маленький.
Елена Ющенко
Елена Ющенко показала годовалого сына Андрея / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olena_yushchenko

Елена Ющенко, невестка третьего президента Украины и политического деятеля Виктора Ющенко, редко делится кадрами с сыном - пятым и самым маленьким внуком бывшего гаранта. Однако некоторые моменты материнское сердце, гордое за своего малыша, просто не может скрывать.

Сейчас Андрею-младшему чуть больше года, и нынешняя погода позволила ему впервые по-настоящему познакомиться с зимой. Малыш был крайне рад новому опыту. Все это его мама заботливо фиксировала на фото и видео, а кадрами поделилась на своей странице в Instagram.

Андрей Андреевич с большим интересом вышагивал по снегу, рассматривал деревья, которые внезапно стали белыми, увлеченно играел с кошкой - маленькие зимние радости малыш воспринял с большим азартом.

видео дня

Видео прогулки сына Елена Ющенко назвала "зимней мечтой". И в самом деле, о тихой прогулке бок о бок с самыми дорогими и близкими в долгие и холодные вечера сегодня мечтают многие украинцы.

Смотрите видео зимней прогулки пятого внука Виктора Ющенко:

Ранее 48-летняя украинская певица Lama впервые официально показала мужа. Артистка раскрыла детали отношений с возлюбленным, который оказался младше нее на 18 лет.

Также стало известно, что популярный стилист и телеведущий Даниил Грачев, родом из Донецка, перебрался в рф в надежде покорить местное телевидение. Ранее перебежчик поддерживал Украину.

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