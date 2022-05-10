"Нет в картах Таро обезьяны с ядерной боеголовкой, но есть смерть императора": блогерка поделилась прогнозом

Ника Белоцерковская / Instagram

Российская блогерка Ника Белоцерковская призналась, что изучает эзотерику и, по ее мнению, у войны между Украиной и Россией не будет "прямого конца". Об этом она рассказала в интервью Наталье Влащенко для YouTube-канала "Україна24".

"Мы все знаем историю, что при дворе каждого царя были персональные колдуны. Учитывая результат, вряд ли это что-то светлое. То, что сейчас происходит между Россией и Украиной, это, конечно, абсолютный и кристаллический ад. Как назвать человека, который его устроил и все это вытащил на поверхность?", – говорит Белоцерковская.

Блогерка также рассказала, что сейчас усиленно интересуется тем, как Муссолини и Гитлер отправляли огромные экспедиции в Тибетские горы с эзотерическими целями.

"Если рисовать новое таро, там нет обезьяны с ядерной боеголовкой. Эти карты родом из XV-XVI столетия, там многого не хватает. Однако Украина одержит победу, и у меня постоянно выпадает "смерть императора". Ожидать осталось недолго, – прогнозирует блогерка.

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Напомним, ранее против Владимира Путина объединились абсолютно все украинские маги – биоэнергеты, экстрасенсы, черные ведуны и мольфары, постоянно поддерживающие связь. Об этом рассказала мольфарка Елена Стеценко.

Она говорит, что вместе с коллегами пытается обезвредить защиту, которую выставили перед Путиным черные маги.

"Не только мольфары объединились, а объединились абсолютно все – биоэнергеты, экстрасенсы, черные ведуны, все объединились. Мы все имеем связь между собой, время и повременно молимся за Украину. У нас два часа один экстрасенс молится, два часа – второй. То есть проводят обряды и всяческие мероприятия для того, чтобы скорее закончилась эта неправомерная война", – сказала Стеценко.

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