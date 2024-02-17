"Нет будущего, спасайте детей": бывший Собчак прокомментировал смерть Навального

Максим Виторган обратился к россиянам с целью привести их в чувство.

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Виторган обратился к россиянам / Коллаж Главред, фото Instagram/mvitorgan

Российский актер Максим Виторган и бывший муж пропагандистки Ксении Собчак высказался относительно смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального.

На своей странице в Instagram, Виторган написал послание россиянам. "Нет надежды на будущее. Нет будущего. Спасайте детей", - написал он.

Виторган также добавил: "Они не смогли с ним сделать ничего. Вообще ничего. Только убить. А теперь симоньяны-красовские расскажут нам насколько им это не выгодно. Ага", - написал он.

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Максим Виторган предупреждает россиян / Скриншот Instagram/mvitorgan

Виторган призвал спасать детей / Скриншот Instagram/mvitorgan

Смерть Навального - что известно

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии, сообщает УФСИН (тюремное ведомство) по Ямало-Ненецкому автономному округу.Как пишут российские пропагандистские СМИ, у Навального внезапно оторвался тромб.

По информации "придворного" журналиста Андрея Колесникова, который ссылается на пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова, сам глава Кремля уже знает о смерти Навального.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала, что у соратников оппозиционного лидера нет доказательств о его настоящей смерти.

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