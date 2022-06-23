"Несправедливо рано!": убитые горем Басков, Галкин, Орбакайте и другие скорбят по Юре Шатунову

У битые горем Басков, Галкин, Орбакайте и другие скорбят по Юре Шатунову / instagram.com/yuriy_shatunov/

Смерть Юрия Шатунова шокировала не только поклонников, но и коллег певца. Артисты, с которыми делил сцену легендарный солист "Ласкового мая", убиты горем.

Одним из первых на смерть артиста отреагировал Максим Галкин. На своей страничке в Instagram он опубликовал соответственное фото.

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Новость о смерти Шатунова шокировала и дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте.

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"Нас было четверо, а осталось двое"

Певец Дмитрий Маликов вспомнил, что начинал карьеру в то же время, что и Шатунов.

"Нас было четверо : Шатунов, Пресняков, Белоусов и Маликов. Поп-герои конца 80-х начала 90-х… Осталось двое… Светлая память Юре и Жене!", - написал певец в Twitter.

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"Просто шок, ушёл Юра Шатунов - наше детство, юность и зрелость", - так на трагедию отреагировал певец Николай Басков.

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Смерть Юрия Шатунова

О смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт.

Читайте такжеГлавный враг Шатунова Андрей Разин отреагировал на смерть певца: "у нас были многогранные отношения"Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.

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