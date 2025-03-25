Неревнивая 19-летняя невеста Лепса отказалась планировать с ним детей

Аврора Киба ответила на вопрос о ревности в отношениях с артистом.

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Григорий Лепс и Аврора Киба / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gvleps

Вы узнаете:

Насколько ревнива возлюбленная Лепса

Планирует ли она детей от певца

Молодая возлюбленная российского 62-летнего артиста-путиниста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что не ревнует певца к другим девушкам. Ее слова приводит Telegram-канал Popcake.

"Я настолько уверена в себе, что никакие девочки с бюстом мне не конкурентки", - сказала 19-летняя возлюбленная исполнителя. видео дня

Киба также отметила, что в отношениях она консервативна. По ее мнению, женщина должна быть хозяйкой.

Кроме того, она рассказала о планах завести детей.

"Дети обязательны. Куда без детей? Но пока не планируем", - поделилась девушка.

Киба также рассказала, что хорошо общается со старшей дочерью артиста Ингой. С младшими детьми Лепса она не знакома.

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