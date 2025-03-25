Неревнивая 19-летняя невеста Лепса отказалась планировать с ним детей

Вы узнаете:
- Насколько ревнива возлюбленная Лепса
- Планирует ли она детей от певца
Молодая возлюбленная российского 62-летнего артиста-путиниста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что не ревнует певца к другим девушкам. Ее слова приводит Telegram-канал Popcake.
"Я настолько уверена в себе, что никакие девочки с бюстом мне не конкурентки", - сказала 19-летняя возлюбленная исполнителя.видео дня
Киба также отметила, что в отношениях она консервативна. По ее мнению, женщина должна быть хозяйкой.
Кроме того, она рассказала о планах завести детей.
"Дети обязательны. Куда без детей? Но пока не планируем", - поделилась девушка.
Киба также рассказала, что хорошо общается со старшей дочерью артиста Ингой. С младшими детьми Лепса она не знакома.
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Кто такой Григорий Лепс
Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.
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