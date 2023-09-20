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Непростое украшение: Мишина засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце

Анна Подгорная
20 сентября 2023, 14:02 обновлено 20 сентября, 14:02
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Звезда "Крепостной" поддразнила фанатов дорогой блестяшкой.
Ксения Мишина
Ксения Мишина показала золотое кольцо на безымянном пальце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина заинтриговала поклонников новыми приключениями в ее личной жизни. Она никогда не была замужем, а два ее больших романа, с "секретным" отцом ее сына Платона и комиком Александром Эллертом, закончились не лучшим образом.

Сейчас артистка активно строит карьеру, наслаждается осознанной жизнью, и самостоятельно воспитывает ребенка. Но есть ли у нее кто-то особенны, Мишина умалчивает.

Однако недавно на своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором хвастается драгоценным кольцом на безымянном пальце. Дизайнерское украшение от украинского бренда Solo For Diamonds выполнено из золота, покрытого черной эмалью, и инкрустировано розовым бриллиантом огранки "груша".

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Кто преподнес ей такой дорогостоящий подарок, Ксения Мишина уточнять не стала. Также актриса умолчала, несет ли кольцо какое-то ритуальное значение, или же это просто покупка, чтобы побаловать себя.

Ксения Мишина
Ксения Мишина показала золотое кольцо на безымянном пальце / instagram.com/misha.k.ua

Ранее хореограф и танцовщица Илона Гвоздева сообщила, что идет на серьезную операцию. Хирургическое вмешательство артистка планирует из-за неудовлетворенности своим телом.

Также украинская певица и ведущая Анна Буткевич рассказала про встречу с Аллой Пугачевой в Юрмале. Артистка поделилась впечатлениями от личного общения с Примадонной.

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