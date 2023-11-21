Некоторые любят погорячее: Леся Никитюк "дала джазу" в образе Мерлин Монро

Украинские джентльмены после этого определенно станут предпочитать Лесю Ивановну.

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Леся Никитюк снялась в образе Мерлин Монро / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк не боится демонстрировать свою привлекательность. Тем более что для этого ей не требуется больших усилий.

Также знаменитость любит перевоплощаться, и тогда ее талант к лицедейству и природные данные объединяются в гремучую смесь из красоты и харизмы. К примеру, недавно для съемок в рекламной кампании Никитюк примерила легендарный образ.

Видео, на котором она позирует а-ля Мерлин Монро в фильме "Зуд седьмого года", появилось на странице Леди Ле в Instagram. Ей сделали укладку и макияж, как у секс-символа 50-ых, а также надели коротенькое платьице с глубоким декольте и подолом, который так и норовил взмыть выше головы ведущей.

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Современная версия блондинки, от которой терял голову весь Голливуд, пришлась по душе фанатам Никитюк. Впрочем, и самой Лесе, похоже, понравилось ненадолго стать той самой Монро, которая и в наши дни остается легендой.

Леся Никитюк снялась в образе Мерлин Монро / instagram.com/lesia_nikituk

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