"Это очень незаконно?": Алина Гросу в зеркале похвасталась идеальными изгибами

Артистка снимала себя на видео и сама не могла отвести взгляд от зрелища, которое ей открылось.

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Алина Гросу в бюстгальтере показала рельефный пресс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу убеждена, что любовь - лучшая косметика и лучший тренер для красивого тела. В том, что эта теория действительно работает для артистки, ее фанаты могут убедиться благодаря свежим кадрам из ее блога в Instagram.

Слухи о том, что у Гросу появился новый мужчина, стали ходить еще в сентябре, а в октябре Алина их самостоятельно подтвердила. Сегодня же певица не упускает возможность отметить, что она очень счастлива.

Ее внутреннее состояние абсолютно совпадает с внешним. Недавно Гросу опубликовала ролик, на котором любуется своим телом перед зеркалом: певица, одетая в джинсы и бюстгальтер, снимает себя на камеру - хвастается пышной грудью и плоским рельефным животиком.

видео дня

При этом Алина сделала себе восхитительно нескромный комплимент - видео она подписала "Это очень незаконно? Кто знает, куда обратиться?", намекая, что она выглядит преступно восхитительно. Впрочем, упрекнуть артистку не в чем, ведь она действительно диво, как хороша.

Алина Гросу в бюстгальтере показала рельефный пресс / instagram.com/alina_grosu

Ранее украинская певица Alyosha, она же Елена Тополя, показала дерзкий образ в стиле нулевых. Поклонники не ожидали увидеть артистку в таком непривычном для нее луке.

Также 65-летняя американская певица Мадонна примерила на себя дерзкий образ невесты в первую брачную ночь, и не смогла скрыть обнаженный бюст под фатой.

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