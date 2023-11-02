Неизлечимо больная Селин Дион впервые за три года появилась на публике

Редкое расстройство не позволяет исполнительнице песни My Heart Will Go On жить, как прежде.

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Как сейчас выглядит Селин Дион, которая пряталась от поклонников из-за редкой неизлечимой болезни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/celinedion

В декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Артистка призналась, что болезнь влияет и на ее повседневную жизнь - иногда она не может передвигаться самостоятельно, и на ее творческую деятельность, так как расстройство не позволяет ей петь так, как она привыкла. Лекарств от недуга Дион не существует, сейчас она принимает лишь симптоматическое лечение.

Из-за синдрома ригидности артистка уже более трех лет не появлялась на публике. Она активно ведет свой блог в Instagram однако свежими снимками не делится - демонстрирует свои богатые фото- и видеоархивы.

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Однако недавно, к огромному удовольствию поклонников, Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

На фото певица выглядит очень бодрой. Она приветливо улыбается в камеру и искренне радуется вылазке со своими драгоценными мальчиками.

Селин Дион с сыновьями - как сейчас выглядит певица / коллаж: Главред, фото: instagram.com/celinedion

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