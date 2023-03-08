Негаснущая звезда Болливуда: как выглядит Джимми из фильма "Танцор диско" сейчас

В этом степенном старике едва ли узнаешь того страстного красавчика, однако Митхун Чакаборти все еще способен удивить зрителя.

Митхун Чакраборти в фильме "Танцор диско" / imdb.com

Индийский актер Митхун Чакраборти для многих людей по всему миру стал синонимом Болливуда. Первую популярность и всеобщее признание ему принес фильм 1982 года "Танцор диско".

Анил, он же Джимми, выбирается из бомбейских трущоб с подачи своего агента в индийские короли диско. У него есть любовь публики и преданная возлюбленная, однако воспоминания о смерти матери не дают Джимми расслабиться.

К тому же за ним охотится злодей Оберой, который всячески мешает ему выиграть на Международном конкурсе диско. В итоге Джимми, конечно, побеждает на конкурсе и мстит своим обидчикам.

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Митхун Чакраборти мог бы закончить свою жизнь в тюрьме или на эшафоте, так как в юности примкнул к террористам-наскалитам. Отец, чтобы уберечь сына от расправы, отправляет его в Бомбей, где Митхун долгое время работает простым коммивояжером. Однажды молодому человеку это надоело, и он решает поступить на актерский факультет. Брать Чакраборти сперва не хотели из-за низкого сословия, но актерский талант, яркая внешность, удивительное чувство ритма и прекрасный голос, которые так важны для индийского кино, убедили комиссию дать Митхуну шанс.

Однако, хоть он и закончил университет с отличием, на работу его брать не спешили. Актер перебивался эпизодическими ролями, пока в 80-ых не пришла эра диско. Тогда Чакраборти и сыграл своего Джимми, которого и в наши дни обожают зрители.

Митхун Чакраборти в фильме "Танцор диско" / imdb.com

Митхун Чакраборти не стал актером одной роли. Более того, в девяностых годах он попал в Книгу рекордов Гиннесса, как актер, который сыграл наибольшее количество главных ролей (на тот момент - 249). Также он является одним из самых богатых жителей Индии и стабильно входит в десятку самых высокооплачиваемых актеров.

Фильмография Чакраборти отличается разнообразием - за почти 50 лет карьеры актера он играл и романтических героев, и отважных храбрецов, и отъявленных злодеев. В последнее время к списку его амплуа добавился еще и "отец главного героя", однако яркий талант Митхуна не позволяет ему затеряться на фоне, даже если он играет второстепенную роль.

К слову, играть король индийского кино не прекращает. К примеру, один из последних фильмов с его участием, "Файлы Кашмира" (2022), был даже номинирован на Оскар. Также Чакраборти является практически бессменным судьей танцевального шоу "Танцуй, Бенгалия, танцуй", и в свои 72 года все еще может выйти на паркет, и удивить зрителей восхитительной грациозностью и пластикой.

Как Митхун Чакраборти выглядит сейчас / imdb.com

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