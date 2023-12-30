Неделю назад жила тут: Ефросинина показала отельный номер в Харькове, который разрушили россияне

Телеведущая неделю назад была в Харькове.

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Еще неделю назад Ефросинина останавливалась в целом отеле / Коллаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина отреагировала на очередной подлый обстрел Украины и ее гражданской инфраструктуры российскими оккупантами.

В субботу, 30 декабря, россияне ударили ракетами по центру Харькова. В результате удара пострадали 16 человек.

На своей странице в Instagram, Ефросинина показала гостиничный комплекс Kharkiv Palace Hotel и отметила места в отеле, в которых она была всего неделю назад.

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Маша Ефросинина показала свой номер / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Разрушенная гостиница Харькова / Маша Ефросинина показала свой номер / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Ракетный удар 29 декабря

Напомним, ночью 29 декабря россияне атаковали Украину с помощью дронов и ракет. Взрывы произошли во Львове, Харькове, Черкассах и других городах.

Как сообщал Главред, оккупанты совершили три волны ракетных ударов по Харькову в пятницу утром. Вследствие этого в городе зафиксировали 22 прилета ракет. Атаки были направлены на гражданские объекты.

Также харьковские спасатели спасли мужчину, которого зажала бетонная глыба разрушенного здания во время ракетного удара России. Сотрудники ГСЧС быстро и профессионально освободили пострадавшего, используя специальное оборудование для разборки завалов.

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